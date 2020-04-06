Чумак заявил, что результаты переаттестации прокуроров были уничтожены законно

Бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Виктор Чумак подтверждает, что результаты проведения переаттестации прокуроров были уничтожены, но отмечает, что данная мера предусмотрена действующим законодательством.

Об этом он сказал Українським Новинам.



"(Про уничтожение) правда. Согласно порядку проведения аттестации", - сказал он.



Таким образом, он подтвердил информацию в СМИ о том, что команда экс-генпрокурора Руслана Рябошапки уничтожила результаты аттестации.



Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года 288 прокуроров Генеральной прокуратуры не прошли переаттестацию.



5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, который сбежал с заседания Рады. За проект постановления №3154 проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226.



17 марта заместитель генерального прокурора Виктор Чумак сообщил, что подал в отставку. В заявлении не указана причина увольнения.



Кроме того, с декларациями прокуроров теперь может ознакомиться каждый украинец.