Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации

Умерших от коронавируса, которым в Украине заразились больше тысячи человек, киевлян будут кремировать. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил в интервью "Радио свобода". Однако процедура кремации - дело недешевое.

Что такое кремация? Это процедура сожжения мертвого тела в специально оборудованной печи крематория, где под действием температуры более 1000 градусов в течение приблизительно двух часов человек превращается в прах. Его с помощью кремуляторов измельчают до консистенции пепла. Прах кремированного отдают родственникам в специальных урнах для проведения его захоронения.

В Украине существует три крематория, которые расположены в Киеве, Харькове и Одессе. Киевский крематорий находится на Байковом кладбище, Одесский — на Таировском, а Харьковский — по адресу п. Жихарь по ул. Надборной, 3.

Цена на кремацию зависит от нескольких моментов:

срочная кремация или нет;

вид зала для прощания;

дополнительные похоронные услуги в крематории: катафалк, музыка и пр.;

стоимость урны;

захоронение в колумбарии.

Если всю процедуру захоронения организовывает ритуальная служба, то цена будет зависеть и от других услуг по подготовке к кремации (покупка гроба и т.д.), а также от организации поминального обеда.

Например, в киевском крематории цены на кремацию стартуют от 445 гривен.

Скриншот цен на услуги киевского крематория. Фото: kievkrm.com.ua

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