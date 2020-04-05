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05 апреля 2020, воскресенье, 18:46 5219
Общество 2020-04-05T18:46:21+03:00
Українські Новини
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации

Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации

Ольга Фандорина
Кремация, Крематорий, Коронавирус, Смертность от коронавируса
Киевский крематорий. Фото: Вести
Киевский крематорий. Фото: Вести

Умерших от коронавируса, которым в Украине заразились больше тысячи человек, киевлян будут кремировать. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил в интервью "Радио свобода". Однако процедура кремации - дело недешевое.

Что такое кремация? Это процедура сожжения мертвого тела в специально оборудованной печи крематория, где под действием температуры более 1000 градусов в течение приблизительно двух часов человек превращается в прах. Его с помощью кремуляторов измельчают до консистенции пепла. Прах кремированного отдают родственникам в специальных урнах для проведения его захоронения. 

В Украине существует три крематория, которые расположены в Киеве, Харькове и Одессе. Киевский крематорий находится на Байковом кладбище, Одесский — на Таировском, а Харьковский — по адресу п. Жихарь по ул. Надборной, 3.

Цена на кремацию зависит от нескольких моментов:

  • срочная кремация или нет;
  • вид зала для прощания;
  • дополнительные похоронные услуги в крематории: катафалк, музыка и пр.;
  • стоимость урны;
  • захоронение в колумбарии.

Если всю процедуру захоронения организовывает ритуальная служба, то цена будет зависеть и от других услуг по подготовке к кремации (покупка гроба и т.д.), а также от организации поминального обеда.

Например, в киевском крематории цены на кремацию стартуют от 445 гривен.

Скриншот цен на услуги киевского крематория. Фото: kievkrm.com.uaСкриншот цен на услуги киевского крематория. Фото: kievkrm.com.ua

Ранее Українські Новини сообщали о том, что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах.

А юрист разъяснил, какие места считаются общественными.

Также в Украине ограничат время пребывания на улице

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