Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации

Умерших от коронавируса, которым в Украине заразились больше тысячи человек, киевлян будут кремировать. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил в интервью "Радио свобода". Однако процедура кремации - дело недешевое. Что такое кремация? Это процедура сожжения мертвого тела в специально оборудованной печи крематория, где под действием температуры более 1000 градусов в течение приблизительно двух часов человек превращается в прах. Его с помощью кремуляторов измельчают до консистенции пепла. Прах кремированного отдают родственникам в специальных урнах для проведения его захоронения. В Украине существует три крематория, которые расположены в Киеве, Харькове и Одессе. Киевский крематорий находится на Байковом кладбище, Одесский — на Таировском, а Харьковский — по адресу п. Жихарь по ул. Надборной, 3. Цена на кремацию зависит от нескольких моментов: срочная кремация или нет; вид зала для прощания; дополнительные похоронные услуги в крематории: катафалк, музыка и пр.; стоимость урны; захоронение в колумбарии. Если всю процедуру захоронения организовывает ритуальная служба, то цена будет зависеть и от других услуг по подготовке к кремации (покупка гроба и т.д.), а также от организации поминального обеда. Например, в киевском крематории цены на кремацию стартуют от 445 гривен. Скриншот цен на услуги киевского крематория. Фото: kievkrm.com.ua Ранее Українські Новини сообщали о том, что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах. А юрист разъяснил, какие места считаются общественными. Также в Украине ограничат время пребывания на улице.