Померлих від коронавіруса будуть кремувати: скільки коштує процедура кремації

Померлих від коронавіруса, яким в Україні заразилися більше тисячі осіб, киян будуть кремувати. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив в інтерв'ю "Радіо свобода". Однак процедура кремації - справа недешева.

Що таке кремація? Це процедура спалення мертвого тіла в спеціально обладнаній печі крематорію, де під дією температури понад 1000 градусів протягом приблизно двох годин людина перетворюється в прах. Його з допомогою кремуляторов подрібнюють до консистенції попелу. Прах кремованого віддають родичам в спеціальних урнах для проведення його поховання.

В Україні існує три крематорію, які розташовані у Києві, Харкові та Одесі. Київський крематорій знаходиться на Байковому кладовищі, Одеський — на Таїровському, а Харківський — за адресою п. Жихар по вул. Надборной, 3.

Ціна на кремацію залежить від декількох моментів:

термінова кремація чи ні;

вигляд залу для прощання;

додаткові похоронні послуги, крематорії: катафалк, музика та ін;

вартість урни;

поховання у колумбарії.

Якщо всю процедуру поховання організовує ритуальна служба, то ціна буде залежати і від інших послуг з підготовки до кремації (купівля гробу і т. д.), а також від організації поминального обіду.

Наприклад, у київському крематорії ціни на кремацію стартують від 445 гривень.

Скріншот цін на послуги київського крематорію. Фото: kievkrm.com.ua

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