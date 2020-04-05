Померлих від коронавіруса будуть кремувати: скільки коштує процедура кремації

Померлих від коронавіруса, яким в Україні заразилися більше тисячі осіб, киян будуть кремувати. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив в інтерв'ю "Радіо свобода". Однак процедура кремації - справа недешева. Що таке кремація? Це процедура спалення мертвого тіла в спеціально обладнаній печі крематорію, де під дією температури понад 1000 градусів протягом приблизно двох годин людина перетворюється в прах. Його з допомогою кремуляторов подрібнюють до консистенції попелу. Прах кремованого віддають родичам в спеціальних урнах для проведення його поховання. В Україні існує три крематорію, які розташовані у Києві, Харкові та Одесі. Київський крематорій знаходиться на Байковому кладовищі, Одеський — на Таїровському, а Харківський — за адресою п. Жихар по вул. Надборной, 3. Ціна на кремацію залежить від декількох моментів: термінова кремація чи ні; вигляд залу для прощання; додаткові похоронні послуги, крематорії: катафалк, музика та ін; вартість урни; поховання у колумбарії. Якщо всю процедуру поховання організовує ритуальна служба, то ціна буде залежати і від інших послуг з підготовки до кремації (купівля гробу і т. д.), а також від організації поминального обіду. Наприклад, у київському крематорії ціни на кремацію стартують від 445 гривень. Скріншот цін на послуги київського крематорію. Фото: kievkrm.com.ua Раніше Українські Новини повідомляли про те, що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. А юрист роз'яснив, які місця вважаються громадськими. В Україні обмежать час перебування на вулиці.