В армии зафиксирован новый случай коронавируса

Сегодня, 4 апреля, в Вооруженных силах Украины зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом, которым в Украине заразились уже больше 1000 человек.

Об этом говорится в сообщении Командования Медицинских сил ВСУ.

Так, сообщается, что острое респираторное заболевание подтверждено у военнослужащего Киевского гарнизона.

"Данный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Отмечается, что военных, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей отправлено на самоизоляцию. В ближайшее время у них будет взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание острой респираторной болезни Covid-19.

Как сообщали Українські Новини, 3 апреля в армии насчитывалось 2 случая коронавируса.

Тем временем умерших от коронавируса киевлян будут кремировать.

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