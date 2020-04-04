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04 квітня 2020, субота, 21:50 51
Силові структури 2020-04-04T23:15:02+03:00
Українські Новини
В армії зафіксовано новий випадок коронавірусу

В армії зафіксовано новий випадок коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, коронавірус в ЗСУ
ВСУ. Фото: 112.ua
ВСУ. Фото: 112.ua

Сьогодні, 4 квітня, у Збройних силах України зафіксований новий випадок захворювання коронавірусом, яким в Україні заразилися вже більше 1000 чоловік.

Про це йдеться в повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ.

Так, повідомляється, що гостре респіраторне захворювання підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону.

"Даний військовослужбовець з кінця березня перебував на лікуванні в домашніх умовах з симптомами ГРЗ. У зв'язку з збереженням субфебрильної температури було проведено два тестування (швидкий тест і ПЛР), які показали позитивний результат", - йдеться в повідомленні.

Стан здоров'я солдата задовільний. Він проходить лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Наголошується, що військових, що мали з ним контакти при виконанні службових обов'язків надіслано на самоізоляцію. Найближчим часом у них буде взято проби для проведення дослідження на можливе захворювання гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня в армії налічувалося 2 випадки коронавірусу.

Тим часом померлих від коронавірусу киян будуть кремувати.

Також ми писали, що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях.

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