В армії зафіксовано новий випадок коронавірусу

Сьогодні, 4 квітня, у Збройних силах України зафіксований новий випадок захворювання коронавірусом, яким в Україні заразилися вже більше 1000 чоловік.

Про це йдеться в повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ.

Так, повідомляється, що гостре респіраторне захворювання підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону.

"Даний військовослужбовець з кінця березня перебував на лікуванні в домашніх умовах з симптомами ГРЗ. У зв'язку з збереженням субфебрильної температури було проведено два тестування (швидкий тест і ПЛР), які показали позитивний результат", - йдеться в повідомленні.

Стан здоров'я солдата задовільний. Він проходить лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Наголошується, що військових, що мали з ним контакти при виконанні службових обов'язків надіслано на самоізоляцію. Найближчим часом у них буде взято проби для проведення дослідження на можливе захворювання гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня в армії налічувалося 2 випадки коронавірусу.

Тим часом померлих від коронавірусу киян будуть кремувати.

Також ми писали, що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях.