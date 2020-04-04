Померлих від коронавірусу киян будуть кремувати

Померлих від коронавірусу, яким в Україні заразилися більше тисячі осіб, киян будуть кремувати. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив в інтерв'ю "Радіо свобода", передають Українські Новини.

"Є протокол лікарів для того, щоб поширення інфекції не відбувалося. Щодо цього протоколу церемонії поховання скасовані і прописана в цьому протоколі кремація", - зазначив Кличко.

При цьому мер столиці повідомив, що його поїздки на Труханів острів не є прогулянками.

"Це не прогулянки. Це тренування. Мій принцип - в здоровому тілі, здоровий дух. І два-три рази на тиждень я дійсно проїжджаю Трухановим мостом, поєдную і тренування. І немає нічого краще, ніж самому стежити за всіма подіями, які відбуваються в місті, і нічого краще за велосипед знайти не можна", - додав Кличко.

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