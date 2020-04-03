Депутат Рады Горбенко выздоровел после коронавируса

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко выздоровел после заражения коронавирусом, в то время, как в Киеве за сутки зафиксировали 28 случаев новых случаев COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым", - написал он.

Горбенко добавил, что как только начинаются симптомы - нужно сразу начинать лечение.

"...за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях... Знаю, что протокол лечения утвердили только 2 апреля, но 21 марта врачи уже действовали профессионально!", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, 23 марта стало известно, что у народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом. В последний месяц он не выезжал за границу.

Ранее сообщалось о том, что депутат Шахов выздоровел после коронавируса.

Также в Вехновной Раде не знают, сколько депутатов лечатся от коронавируса.