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03 апреля 2020, пятница, 20:38 664
Верховная Рада и партии 2020-04-03T21:30:01+03:00
Українські Новини
Депутат Рады Горбенко выздоровел после коронавируса

Депутат Рады Горбенко выздоровел после коронавируса

Елена Новикова
Коронавирус, Слуга народа, коронавирус в Украине, Коронавирус в Раде, Руслан Горбенко, Выздоровление от коронавируса
Руслан Горбенко. Фото: Фото: facebook.com
Руслан Горбенко. Фото: Фото: facebook.com

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко выздоровел после заражения коронавирусом, в то время, как в Киеве за сутки зафиксировали 28 случаев новых случаев COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым", - написал он.

Горбенко добавил, что как только начинаются симптомы - нужно сразу начинать лечение.

"...за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях... Знаю, что протокол лечения утвердили только 2 апреля, но 21 марта врачи уже действовали профессионально!", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, 23 марта стало известно, что у народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом. В последний месяц он не выезжал за границу. 

Ранее сообщалось о том, что депутат Шахов выздоровел после коронавируса.

Также в Вехновной Раде не знают, сколько депутатов лечатся от коронавируса.

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