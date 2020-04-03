Кабмін зобов'язав громадян старше 60 років самоізолюватися

Кабінет Міністрів зобов'язав проходити самоізоляцію громадянам від 60 років, які не здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19.Про це йдеться в постанові Кабміну №255 від 2 квітня, передають Українські Новини."Встановити, що особами, які потребують самоізоляції, є особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, що забезпечують діяльність об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в ньому.Також, згідно з раніше прийнятою постановою №211 від 11 березня, самоізолюватись повинні особи, які мали контакт із хворими на коронавірус, і особи, щодо яких є підозра на інфікування, а також громадяни, які хворіють COVID-19 і не потребують госпіталізації.Як повідомляли Українські Новини, у Києві зафіксували 189 випадків захворювання на коронавірус, 3 летальних.Крім того, що таке громадське місце під час карантину. Тим часом працюючим пенсіонерам перерахували пенсію.