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03 квітня 2020, пʼятниця, 18:18 8
Суспільство 2020-04-03T18:20:00+03:00
Українські Новини
Кабмін зобов'язав громадян старше 60 років самоізолюватися

Кабмін зобов'язав громадян старше 60 років самоізолюватися

Валерия Драгомирова
Кабмін, Пенсіонери, самоізоляція
Пенсіонери.
Пенсіонери.

Кабінет Міністрів зобов'язав проходити самоізоляцію громадянам від 60 років, які не здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19.

Про це йдеться в постанові Кабміну №255 від 2 квітня, передають Українські Новини.

"Встановити, що особами, які потребують самоізоляції, є особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, що забезпечують діяльність об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в ньому.

Також, згідно з раніше прийнятою постановою №211 від 11 березня, самоізолюватись повинні особи, які мали контакт із хворими на коронавірус, і особи, щодо яких є підозра на інфікування, а також громадяни, які хворіють COVID-19 і не потребують госпіталізації.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві зафіксували 189 випадків захворювання на коронавірус, 3 летальних.

Крім того, що таке громадське місце під час карантину.

Тим часом працюючим пенсіонерам перерахували пенсію.

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