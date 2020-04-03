Ходити вулицею групами більше двох осіб заборонено, - рішення Кабміну

Кабінет Міністрів заборонив переміщення групою осіб з понад 2 осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей на час карантину. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у відеозверненні, передають Українські Новини. "Ми прийняли постанову, якою забороняється пересуватися по вулицях більш ніж 2 осіб, за винятком осіб, які супроводжують дітей", - сказав він Уряд також закликає громадян утриматися від виїзду на шашлики і прогулянок у парках до кінця квітня. "Ці заходи можуть бути незручними, але це необхідно для вашої безпеки", - підкреслив прем'єр. Шмигаль також зазначив, що уряд не має наміру зупиняти товарообіг, роботу промислових підприємств і об'єктів критичної інфраструктури. Як повідомляли Українські Новини, в Україні обмежать час перебування на вулиці. Також Міністерство охорони здоров'я вирішило тестувати на коронавірус всіх хворих з вірусними пневмоніями.