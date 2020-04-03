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03 квітня 2020, пʼятниця, 12:57 16
Кабмін 2020-04-03T13:14:45+03:00
Українські Новини
Ходити вулицею групами більше двох осіб заборонено, - рішення Кабміну

Ходити вулицею групами більше двох осіб заборонено, - рішення Кабміну

Анна Рудык
Карантин, Кабмін, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів заборонив переміщення групою осіб з понад 2 осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей на час карантину.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Ми прийняли постанову, якою забороняється пересуватися по вулицях більш ніж 2 осіб, за винятком осіб, які супроводжують дітей", - сказав він

Уряд також закликає громадян утриматися від виїзду на шашлики і прогулянок у парках до кінця квітня.

"Ці заходи можуть бути незручними, але це необхідно для вашої безпеки", - підкреслив прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що уряд не має наміру зупиняти товарообіг, роботу промислових підприємств і об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні обмежать час перебування на вулиці.

Також Міністерство охорони здоров'я вирішило тестувати на коронавірус всіх хворих з вірусними пневмоніями.

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Ходити вулицею групами більше двох осіб заборонено, - рішення Кабміну
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