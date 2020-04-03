Во время карантина НБУ получил жалобы на 45 банков

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе пресс-брифинга, передают Українські Новини.

"На сегодня мы имеем обращения по 45 банкам", - сказал он.

При этом Чурий отметил, что данные жалобы поступили уже во время карантина.

До введения карантина жалобы со стороны потребителей поступали на 33 банка.