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03 апреля 2020, пятница, 12:38 2097
Финансы 2020-04-03T12:39:13+03:00
Українські Новини
Во время карантина НБУ получил жалобы на 45 банков

Во время карантина НБУ получил жалобы на 45 банков

Таня Войтюк
НБУ, Банки, Жалобы, карантин в Украине
НБУ. Фото: Нацбанк
НБУ. Фото: Нацбанк

Национальный банк, который с начала года продал из резервов $1,4 млрд, получил жалобы на 45 банков во время карантина.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе пресс-брифинга, передают Українські Новини.

"На сегодня мы имеем обращения по 45 банкам", - сказал он.

При этом Чурий отметил, что данные жалобы поступили уже во время карантина.

До введения карантина жалобы со стороны потребителей поступали на 33 банка.

Как сообщали Українські Новини, ранее Глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что Национальному банку не хватит резервов для самостоятельного противостояния экономическому кризису.

Ранее сообщалось о том, что с начала года Национальный банк Украины продал из резервов 1,4 млрд долларов.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов – внутренних.

Тем временем, в среду, 1 апреля, Национальный банк не выходил на межбанковский валютный рынок. В НБУ констатируют отсутствие ажиотажа на валюту со стороны населения. Пик ажиотажа пришелся на 10-18 марта.

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