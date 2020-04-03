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03 квітня 2020, пʼятниця, 12:38 10
Фінанси 2020-04-03T13:06:44+03:00
Українські Новини
Під час карантину НБУ отримав скарги на 45 банків

Під час карантину НБУ отримав скарги на 45 банків

Таня Войтюк
НБУ, Банки, скарги, Карантин в Україні
НБУ. Фото: Нацбанк
НБУ. Фото: Нацбанк

Національний банк, який з початку року продав з резервів $1,4 млрд, отримав скарги на 45 банків під час карантину.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурий в ході прес-брифінгу, передають Українські Новини.

"На сьогодні ми маємо звернення за 45 банкам", - сказав він.

При цьому Чурий зазначив, що дані скарги надійшли вже під час карантину.

До введення карантину скарги з боку споживачів надходили на 33 банку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Глава ради Національного банку україни Богдан Данилишин заявив, що Національному банку не вистачить резервів для самостійного протистояння економічній кризі.

Раніше повідомлялося про те, що з початку року Національний банк України продав з резервів 1,4 млрд доларів.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що Україні необхідно в поточному році погасити 3,5 млрд доларів зовнішніх боргів у еквіваленті і 5,5 млрд доларів – внутрішніх.

Тим часом, в середу, 1 квітня, Національний банк не виходив на міжбанківський валютний ринок. У НБУ констатують відсутність ажіотажу на валюту з боку населення. Пік ажіотажу припав на 10-18 березня.

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