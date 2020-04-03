Під час карантину НБУ отримав скарги на 45 банків

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурий в ході прес-брифінгу, передають Українські Новини.

"На сьогодні ми маємо звернення за 45 банкам", - сказав він.

При цьому Чурий зазначив, що дані скарги надійшли вже під час карантину.

До введення карантину скарги з боку споживачів надходили на 33 банку.