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  • "Укроборонпром" закупки от 25 тысяч гривен будет проводить через ProZorro
17 октября 2019, четверг, 09:53 33
Политика 2019-10-17T09:53:39+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" закупки от 25 тысяч гривен будет проводить через ProZorro

"Укроборонпром" закупки от 25 тысяч гривен будет проводить через ProZorro

"Укроборонпром". Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" установил порог для закупок через систему электронных закупок ProZorro в 25 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українськi Новини.

"Государственный концерн "Укроборонпром" принял новое положение о допороговых закупках - отныне закупки от 25 тыс. гривен будут обязательно проводить через ProZorro", - говорится в нем.

Согласно сообщению, до конца текущего года концерн планирует перевести на ProZorro все предприятия-участники "Укроборонпрома".

Как сообщали Українськi Новини, "Укроборонпром" создан в декабре 2010 года, в его состав входит более 100 предприятий военно-промышленного комплекса.

Зеленский назначил своего помощника и гендиректора "Укрпочты" членами набсовета "Укроборонпрома".

30 августа Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Также "Укроборонпром" договорился о проведении аудита. Согласно сообщению, "Укроборонпром" подписал контракт с "Бейкер Тилли Украина" на проведение аудита консолидированной отчетности за 2018-2019 годы.

Тем временем больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве на предприятиях "Укроборонпром".

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