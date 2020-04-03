Допомоги одного МВФ буде недостатньо для відновлення економіки, - інвестбанкіри

У той час, як в Мінфіні підрахували, скільки Україні необхідно буде виплатити в цьому році за зовнішніми боргами, інвестиційні банки вважають, що фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду буде недостатньо для відновлення економіки країни.

Про це вони повідомили в коментарі Українським Новинам.

"Чим довше буде затягуватися карантин, тим складніше буде відновлюватися економіці. Якщо карантин затягнеться на більш ніж два місяці, то значна частина бізнесу буде не в змозі відновити свою роботу. Залежність економіки України від зовнішніх ринків висока, тому її відновлення також буде залежати від швидкості відновлення світової економіки. Вже очевидно, що втрати світової економіки в першому півріччі будуть величезні ", - сказала Аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Однак, за її словами, все залежить від того наскільки швидко буде проходити розворот.

На думку аналітика, найбільш сприятливий сценарій - це V-образний розворот, коли швидкість відновлення буде порівнянна зі швидкістю спаду.

"Якщо ж світова економіка довше затримається на дні, а відновлення буде довгим і невпевненим, то спад української економіки може продовжитися і в наступному році", - зазначила Ахтирко.

При цьому вона вважає, що зовнішня торгівля України значно скоротиться, зменшиться і імпорт, і експорт.

"Однак ми очікуємо , що зменшення імпорту буде більш стрімким, ніж експорту. Обвал цін на енергоресурси, а також зниження попиту на інвестиційні та споживчі товари матиме більший ефект на імпорт, ніж зниження світових цін на зерно і металургійну продукцію, які є основною українського експорту. Не виключено, що рахунок поточних операцій платіжного балансу виявиться в профіцит, що зніме девальваційний тиск з боку фундаментальних факторів ", - зазначила вона.

Тиск психологічних чинників залишиться сильним, а фактори, які будуть негативно впливати на валютний ринок.

Тому ситуаційні коливання курсу протягом року будуть дуже частими.

"Ні, вони (кошти МВФ) лише полегшать ситуацію з виплатою по зовнішніх позиках і допоможуть профінансувати дефіцит бюджету. Найближчим часом стануть проблеми, пов'язані зі скороченням доходів значної частини населення. Це може стати великим дестабілізуючим фактором ", - підсумувала Ахтирко.

На думку Олександра Мартиненко, глави аналітичного підрозділу групи ICU, впоратися з труднощами карантинного режиму українській економіці допоможе тільки зовнішня допомога.

"Україна може отримати 4,5 млрд доларів в результаті угоди з МВФ для боротьби з наслідками пандемії коронавирусу. Швидше за все, цього буде недостатньо для того, щоб заповнити всі втрати економіки. Проте, це майже 3% від ВВП країни в 2019 - показник, цілком можна порівняти з розміром стимулюючих фіскальних пакетів "Великий десятки". Залишилося тільки підписати угоду з МВФ ", - зазначив представник ICU.

Як повідомляли Українські Новини, інвестиційні банкіри відзначають, що в найближчі кілька місяців передумов для дефолту України за зовнішніми боргами немає.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що Україні необхідно в поточному році погасити 3,5 млрд доларів зовнішніх боргів в еквіваленті і 5,5 млрд доларів - внутрішніх.

Президент Володимир Зеленський констатує, що Міжнародний валютний фонд може збільшити фінансування України за новою програмою до 8 млрд доларів.

Україна і МВФ ведуть переговори щодо збільшення кредитування з $ 5,5 млрд до $ 9,5 млрд. Україна очікує фінальне рішення про виділення коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом двох тижнів.