Рубль подскочил. Курс российской нацвалюты в конце рабочей недели

В то время, как доллар и евро перед выходными рухнули, в пятницу, 3 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 2 апреля, снизился на 2 копейки до 3,03 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи повысился на 7 копеек и составляет 3,68 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 3 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,03 3,68 Максимальный 3,36 5,00 Минимальный 2,30 3,40

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 апреля на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс покупки понизился на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 21 коп. до 27,45 UAH/USD после снижения курса в среду на 6 коп.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 апреля, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.