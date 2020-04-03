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  • Рубль підскочив. Курс російської нацвалюти в кінці робочого тижня
03 квітня 2020, пʼятниця, 10:55 25
Економіка 2020-04-03T13:45:04+03:00
Українські Новини
Рубль підскочив. Курс російської нацвалюти в кінці робочого тижня

Рубль підскочив. Курс російської нацвалюти в кінці робочого тижня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

В той час, як долар і євро перед вихідними звалилися, в п'ятницю, 3 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 2 квітня, знизився на 2 копійки до 3,03 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу підвищився на 7 копійок і становить 3,68 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 3 квітня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,03 3,68
Максимальний 3,36 5,00
Мінімальний 2,30 3,40

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 квітня на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 21 коп. до 27,45 UAH/USD після зниження курсу у середу на 6 коп.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3-5 квітня, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

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