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03 апреля 2020, пятница, 10:39 102
Внешняя политика 2020-04-03T10:39:23+03:00
Українські Новини
Украина до сих пор не получила "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ

Украина до сих пор не получила "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ

Ольга Фандорина
Авиакатастрофа, Черные ящики, Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде, Крушение самолета МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Украина пока не получила "черные ящики" сбитого в Иране украинского самолета. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает РБК-Украина.

Кулеба отметил, что задачами МИД являются получение "черных ящиков" и согласование с Ираном механизмов юридической ответственности.

"В сухом остатке ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель - получить ящики. Цель номер 2 - четко прописать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, 8 января самолет Боинг 737 регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Ранее сообщалось о том, что Украина настаивает на передаче Ираном "черных ящиков" сбитого в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Также Екатерина Гапоненко, вдова погибшего командира Boeing-737 Владимира Гапоненко хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет.

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