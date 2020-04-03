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03 квітня 2020, пʼятниця, 10:30 5
Економіка 2020-04-03T11:00:02+03:00
Українські Новини
Долар і євро впали перед вихідними. Курс валют на 3 квітня

Долар і євро впали перед вихідними. Курс валют на 3 квітня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

В той час, як гривня стрімко дорожчає, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 квітня на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 42,89 коп. до 29,2531 UAH/EUR, курс продажу знизився на 34,21 коп. до 30,2316 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,2266 27,8206 29,2531 30,2316 3,03 3,68
Максимальний 27,5000 28,4500 29,8000 30,9000 3,36 5,00
Мінімальний 27,0000 27,5500 27,6500 29,8000 2,30 3,40

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 21 коп. до 27,45 UAH/USD після зниження курсу у середу на 6 коп.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3-5 квітня, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

А Національний банк не виходив на міжбанківський валютний ринок у середу, 1 квітня.

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