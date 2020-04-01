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01 апреля 2020, среда, 16:31 1936
Судебная власть 2020-04-01T17:00:03+03:00
Українські Новини
СБУ вызывает депутата Лероса на допрос

СБУ вызывает депутата Лероса на допрос

Таня Войтюк
СБУ, Допрос, Повестка, Гео Лерос
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros

Служба безопасности Украины, которая приехала на дом к депутату Верховной Рады Гео Леросу ("Слуга народа"), вызвала на допрос, вручив три повестки на разные даты, начиная с 3 апреля 2020.

Об этом написал адвокат Маси Найем в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По месту регистрации народного депутата Украины Гео Лероса действительно пришли сотрудники Служба безопасности Украины. Спокойно поговорили с ними. Цель - вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020 года", - написал он.

Найем отметил, что, поскольку на данный момент по тому адресу прибыть ни он, ни Лерос не смогут, то вечером они сами придут в СБУ для получения повестки.

Как сообщали Українськi Новини, Лерос просит Национальное антикоррупционное бюро взять его под охрану. По его словам, прошение пока не рассмотрено, потому он еще не находится под охраной НАБУ.

ГБР вызвало депутата Рады Лероса ("Слуга народа") на допрос 3 апреля.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обратился в СБУ и Государственное бюро расследований в связи с опубликованным депутатом Рады Леросом видео с его братом Денисом и заявил, что рассчитывает на всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей.

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