Брат Ермака прокомменировал опубликованную депутатом Леросом видеозапись

Брат руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Денис заявляет о вырванном контексте в опубликованной депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Гео Леросом видеозаписи.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Кстати - кто писал эти пленки, мне, к сожалению, неизвестно... А очень обидно, потому что делать "нарезку" с вырванным контекстом - это уже проходили много, много людей", - написал он.

Денис Ермак также отметил, что на видеозаписи он встречается с разными людьми, которые предлагают проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах.

"Я не государственный чиновник и у меня есть ОО "Украинское Бюро Национального Развития", которое занимается разработкой, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой", - добавил он.

Ермак подчеркнул, что согласно закону, будучи свободным гражданином, он имеет право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение их резюме.

"Так, Андрей мой родной брат - председатель офиса Президента, но если мой брат во власти - я не имею права осуществлять свои права как гражданина? Считаю, что имею на это право", - добавил Ермак.

Он указал, что это направленная атака на Андрея Ермака.

"Кто под меня "подкладывал" некоторые "торпеды" и с какой целью, да еще и используя специальное сложное оборудование - не знаю, но понятно, что это направленная ​​атака на моего брата Андрея Ермака, который очень мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам...", - добавил Ермак.

Он, в частности, отмечает вероятность продолжения в ближайшем будущем "дискредитации государственного деятеля".

Как сообщали Українськi Новини, 31 марта Ермак обвинил Лероса в продвижении обманным путем чиновника Киевской городской государственной администрации (КГГА) времен Президентства Петра Порошенко на должность заместителя министра.

Также 30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать возможное незаконное влияние брата Андрея Ермака Дениса при назначении лиц на государственные должности.