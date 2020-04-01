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01 апреля 2020, среда, 17:17 536
Силовые структуры 2020-04-01T17:17:39+03:00
Українські Новини
Депутат Рады Лерос отказался получить повестку о вызове на допрос, - СБУ

Депутат Рады Лерос отказался получить повестку о вызове на допрос, - СБУ

Елена Новикова
СБУ, Видеозапись, Андрей Ермак, Гео Лерос, Денис Ермак
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros

В то время, как Лерос заявляет о приезде сотрудников СБУ по адресу его проживания, Служба безопасности Украины сообщает, что 1 апреля депутат Верховной Рады Гео Лерос (фракция "Слуга народа") отказался получить от сотрудников СБУ повестку о вызове его на допрос.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба СБУ.

"1 апреля с целью вручения повестки сотрудники СБУ прибыли по месту жительства Гео Лероса, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату", - сказали в ведомстве.

Сотрудники СБУ прибыли к Леросу в среду для вручения повестки в рамках дела, которое расследует Служба по факту использования технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, то есть по части 2 статьи 359 Уголовного кодекса.

Видео встреч с участием Дениса Ермака обнародовал Лерос.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство о мошенничестве против депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Гео Лероса.

Тем временем, Денис Ермак прокомментировал видеозапись Лероса.

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