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03 апреля 2020, пятница, 08:36 13
Общество 2020-04-03T08:36:45+03:00
Українські Новини
Больше 13 тысяч украинцев за границей обратились в МИД Украины для эвакуации

Больше 13 тысяч украинцев за границей обратились в МИД Украины для эвакуации

Ольга Фандорина
МИД Украины, Украинцы, Туристы, Эвакуация украинцев
Аэропорт
Аэропорт "Борисполь". Фото: kbp.aerо

Более 13,6 тысячи граждан обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины за рубежом для эвакуации. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

За пределами Украины проходят лечение 34 украинца, зараженные коронавирусом. Так, пять украинцев проходят лечение в Италии, по четыре – в Доминиканской республике, Германии и Польше, трое в Австрии, два в Нигерии, по одному – в Швеции, Швейцарии, Испании, Нидерландах, Сербии, США, ОАЭ, Таиланде, Бельгии, Британии, РФ и на Сейшельских островах.

Кроме того за границей выздоровели десять граждан страны и четверо скончались.

Как сообщали Українськi Новини, 28 марта сообщалось, что 27 украинцев за границей лечатся от коронавируса, еще 161 пребывает на карантине.

Тем временем, по данным на 31 марта в Киеве зафиксировано 107 зараженных коронавирусом, один из которых - медработник. 

А тем временем, после того, как по состоянию на 22:00 четверга по сравнению с предыдущими сутками количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 92 до 897, а количество умерших от заболевания - на 2 человека до 22, Кабинет Министров решил ограничить нахождение граждан на улице по времени.

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