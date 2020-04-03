Больше 13 тысяч украинцев за границей обратились в МИД Украины для эвакуации

Более 13,6 тысячи граждан обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины за рубежом для эвакуации. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

За пределами Украины проходят лечение 34 украинца, зараженные коронавирусом. Так, пять украинцев проходят лечение в Италии, по четыре – в Доминиканской республике, Германии и Польше, трое в Австрии, два в Нигерии, по одному – в Швеции, Швейцарии, Испании, Нидерландах, Сербии, США, ОАЭ, Таиланде, Бельгии, Британии, РФ и на Сейшельских островах.

Кроме того за границей выздоровели десять граждан страны и четверо скончались.

Как сообщали Українськi Новини, 28 марта сообщалось, что 27 украинцев за границей лечатся от коронавируса, еще 161 пребывает на карантине.

Тем временем, по данным на 31 марта в Киеве зафиксировано 107 зараженных коронавирусом, один из которых - медработник.

А тем временем, после того, как по состоянию на 22:00 четверга по сравнению с предыдущими сутками количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 92 до 897, а количество умерших от заболевания - на 2 человека до 22, Кабинет Министров решил ограничить нахождение граждан на улице по времени.