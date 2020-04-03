Більше 13 тисяч українців за кордоном звернулися до МЗС України для евакуації

Понад 13,6 тисячі громадян звернулися за допомогою в дипломатичні установи України за кордоном для евакуації. Про це 2 квітня повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ у Facebook.

За межами України проходять лікування 34 українця, заражені коронавірусом. Так, п'ять українців проходять лікування в Італії, по чотири – в Домініканській республіці, Німеччині та Польщі, троє в Австрії, два в Нігерії, по одному – у Швеції, Швейцарії, Іспанії, Нідерландах, Сербії, США, ОАЕ, Таїланді, Бельгії, Британії, РФ і на Сейшельських островах.

Крім того за кордоном одужали десять громадян країни і четверо померли.

Як повідомляли Українські Новини, 28 березня повідомлялося, що 27 українців за кордоном лікуються від коронавіруса, ще 161 перебуває на карантині.

Тим часом, за даними на 31 березня в Києві зафіксовано 107 заражених коронавірусом, один з яких - медпрацівник.

А тим часом, після того, як станом на 22:00 четверга по порівнянні з попередньою добою кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією в Україні збільшилася на 92 до 897, а кількість померлих від захворювання - на 2 людини до 22, Кабінет Міністрів вирішив обмежити перебування громадян на вулиці за часом.