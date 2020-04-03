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03 квітня 2020, пʼятниця, 08:36 29
Суспільство 2020-04-03T11:00:04+03:00
Українські Новини
Більше 13 тисяч українців за кордоном звернулися до МЗС України для евакуації

Більше 13 тисяч українців за кордоном звернулися до МЗС України для евакуації

Ольга Фандорина
МЗС України, Українці, Коронавірус, Евакуація українців
Аеропорт
Аеропорт "Бориспіль". Фото: kbp.а его

Понад 13,6 тисячі громадян звернулися за допомогою в дипломатичні установи України за кордоном для евакуації. Про це 2 квітня повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ у Facebook.

За межами України проходять лікування 34 українця, заражені коронавірусом. Так, п'ять українців проходять лікування в Італії, по чотири – в Домініканській республіці, Німеччині та Польщі, троє в Австрії, два в Нігерії, по одному – у Швеції, Швейцарії, Іспанії, Нідерландах, Сербії, США, ОАЕ, Таїланді, Бельгії, Британії, РФ і на Сейшельських островах.

Крім того за кордоном одужали десять громадян країни і четверо померли.

Як повідомляли Українські Новини, 28 березня повідомлялося, що 27 українців за кордоном лікуються від коронавіруса, ще 161 перебуває на карантині.

Тим часом, за даними на 31 березня в Києві зафіксовано 107 заражених коронавірусом, один з яких - медпрацівник.

А тим часом, після того, як станом на 22:00 четверга по порівнянні з попередньою добою кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією в Україні збільшилася на 92 до 897, а кількість померлих від захворювання - на 2 людини до 22, Кабінет Міністрів вирішив обмежити перебування громадян на вулиці за часом.

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