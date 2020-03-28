Свинина подорожала на 6% после введения карантина

АМКУ отметил, что цены на картофель и ряд других продуктов резко выросли, а ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" заявляет, что рост цен на продукты с начала карантина связан с падением курса гривны к доллару.

Об этом Українським Новинам сообщил аналитик УКАБ Андрей Мартыненко.

Растущая тенденция наблюдается с ценами на мясо: свинина подорожала на 6% до 164,42 гривны/кг, куриная тушка - на 2% до 59,26 гривны/шт.

Кроме того, фиксируется увеличение цен на растительное масло на 5% до 36,1 гривны за 850 мл и масло сливочное - на 2% до 43,59 гривны за 200 г.

Аналитик считает, что рост цен в основном связан с падением курса гривны по отношению к доллару, а не из-за собственно самого карантина.

"Конечно, есть и те, кто пытается заработать на избыточном спросе на продукты питания, который возник в результате введения карантина. Для стабилизации этой ситуации Антимонопольным комитетом уже принимаются соответствующие меры реагирования", - прокомментировал Мартыненко.

Как сообщали Українськi Новини, "АТБ" решил поднять цены на продукты питания, поскольку поставщики и производители.

Тем временем, стоимость антисептиков в интернете также резко выросла либо товар отсутсвует.