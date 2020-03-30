"Коронавирусная" паника взвинтила цены на еду. Что будет со стоимостью продуктов дальше

В то ыремя, как Кабинет Министров аннонсировал жесткие меры для недопущения роста цен на продукты питания и товары первой необходимости, которые испортят планы спекулянтам и недобросовестным продавцам, еда в Украине по-прежнему продолжает дорожать. Многие торговые сети на волне ажиотажного спроса взвинтили цены на продукты питания.

Как пишет "Страна", крупная розничная сеть АТБ заявила, что вынуждена повышать цены, так как их массово пересматривают поставщики. Что, впрочем, сами поставщики, опровергли.

Но с тех пор ситуация поменялась в худшую сторону — цены выросли еще больше. Так, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса, "золотыми" становятся овощи.

"Борщевый набор" (картофель, капуста, лук, свекла, морковь) бьет все рекорды по ценам. Скажем, лук подорожал вдвое, а капуста на 86% (до 8,46 гривен за килограмм). Морковь выросла в цене на 48% (до 8,1 гривны, свекла — а 47% (до 8,45 гривен), картофель — на 39% (до 16,8 гривен).

По данная аналитического отдела оптового рынка "Шувар" на 27 марта, продолжают расти цены практически не все продукты. Так, свекла буквально за несколько дней подорожала еще на 17%, тыква на 3%, капуста на 8%, картофель на 21%, лук на 28,5%. Снижение цен зафиксировано только на огурцы (на 4,7%), редис (на 53%), томаты (около 1%).

Растут цены также на крупы, в частности, гречку. На 18 марта гречка подскочила в цене на 20-25%, рассказывал "Стране" глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко. А к 28 марта цена подскочила уже на 50% (до 55,6 гривен).

Одной из причин стало закрытие Россией экспорта круп. Украина в прошлом году собрала сравнительно небольшой урожай гречки, поэтому ее активно поставляю из других стран, в частности из РФ. Но за последнее время в России гречка тоже подорожала, в связи с чем ее вывоз за пределы страны перекрыли.

"В итоге те украинские компании, у которых был запас гречки, поняли, что конкуренции уже фактически нет и можно рисовать любые ценники", — говорит Дорошенко.

Так что если еще неделю назад покупателей шокировала гречка по 36-40 гривен за килограмм, то сейчас за нее приходится платить уже больше 55 гривен.

По сахару подорожание идет не так быстро. Он вырос в цене с начала карантина на 8-9%, и пока остается с тем же ценником (до 14,5 гривен за килограмм).

Некоторые поставщики уже объявили о повышении цен на хлеб до 20%. Говорят, что из-за муки, которая с начала карантина выросла в цене на 8-10% и продолжает понемногу дорожать.

"Дело в том, что как раз на прошлой неделе на мировых рынках на 7% подрожали зерновые, которые активно экспортирует наша страна. Плюс продолжает дорожать доллар. Это позволяет тем же хлеборезкам сходу поднять цены на 12%. Остальное, видно, заложили на будущие риски", — говорит Дорошенко.

Он добавил: ситуация с ценами не только не успокоилась, но и продолжает разгоняться. Решающей, по его мнению, станет следующая неделя — цены или притормозят или еще больше вырастут.

На прошлой неделе АМКУ начало расследование на рынке продуктов питания. Дело открыли, в частности, в Киевском территориальном отделении АМКУ.

"У сетей запросили перечень ценников и формулы ценообразования. Также антимонопольщики начали проводить личные встречи с руководителями торговых сетей", — рассказывает Дорошенко.

По его информации, запросы по сетям дают и многие региональные территориальные отделения АМКУ.

Этот факт подтвердили и в самих сетях. Также, как стало известно изданию из своих источников, Кабмин рассматривает возврат ценового регулирования на социальные продукты питания (он был отменен несколько лет назад) и даже запрет экспорта отдельных видов продовольствия, в частности, зерна, овощей и фруктов.

Регулировать цены пытается также МВД, которое, казалось бы, не имеет никакого отношения к еде.

"Никто не имеет права необоснованно поднимать цены и наживаться на украинцах во время эпидемии! Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых Украинцев. В Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара для того, чтоб много месяцев обеспечивать пропитание украинцев. Ожидаю начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков", — написал на своей странице в Facebook земминистра МВД Антон Геращенко.

По его данным, если картофель от ООО "Агро Овен" еще 5 марта стоил 9,06 гривен за килограмм, то уже до 19 марта он подорожал до 14,4 гривен, то есть, почти на 60%. Оптовая компания "Старфрут" повысила цену на 55%, а "Бизнес-Групп Д" на 45%.

Цену на лук тот же "Агро Овен" задрал на 128%, "Кишенцы Фрут" — почти на 85%.

Морковь больше всего подорожала у оптовика "Зоря Каховщины" — на 122,2%, капуста - у «ВПК -Агро» (на 123,1%). Цену на горох накручивает компания "Олимп" (на 27,1%). Она же подняла расценки на пшенную крупу больше чем на 26%.

То есть, досье на оптовиков уже по-сути собрано.

Впрочем, по словам Дорошенко, на продуктовом ажиотаже сейчас зарабатывают все, кто только может.

"Ни один поставщик не может повысит ценник без согласия розничной сети. Оптовики работают с ритейлом на следующих условиях — они могут пересматривать цены на продукты 2-3 раза в год, но обязаны уведомить сеть от изменении прайса за месяц. если этого не сделают, заплатят немалый штраф. Попросту говоря, им могут даже не вернуть выручку от уже проданной партии товара. Поэтому поставщики могут только предложить изменение цены.

"Спусковой крючок" — это сети, — утверждает Дорошенко. - Давление чиновников на ритейл уже началось, и, судя по всему, оно будет мощным".

Вопрос в том, смогут ли власти обуздать цены.

Ажиотаж в торговых сетях еще не пошел на спад. Украинцы массово скупают продукты, запасаясь на время карантина. А высокий спрос позволяет торговцам выставлять космические ценники.

Плюс в Украине закрылись многие рынки.

"Рынки обеспечивали большую долю розничного товарооборота в стране. Некоторые площадки работают, но многие уже закрылись. Не функционируют рынки и торговые точки на них, которые давали до трети всего национального товарооборота. Мэры небольших городов бояться открывать рынки, так как они могут поспособствовать распространению коронавируса. Поэтому сети по-сути стали монополистами на продуктовом рынке и могут диктовать свои цены", — пояснил Дорошенко.

"Большой ошибкой украинских властей было закрытие рынков. Они в этом скопировали Италию. Но если в той же Италии через торговые сети продается 60% овощей и фруктов, то в Украине -- только 15%", - говорит представитель ФАО (продовольственная организация ООН) Андрея Ярмак.

Некоторые небольшие производители, которые всегда продавали товар на рынках и за наличку, теперь остались без рынков сбыта и пытаются закрепиться в торговых сетях. Но там они уже выставляют другие ценники, как минимум, на 20% выше, чем на рынке. Причина банальна - супермаркеты возвращаю деньги за реализованный товар в течение 90 дней, а за это время курс может существенно измениться. Поэтому поставщики страхуются от рисков.

"Если власти введут ценовое регулирование и ограничат экспорт, потребители выиграют, так как цены, как минимум, не будет расти, а могут и упасть. Но в патовой ситуации окажутся экспортеры. Плюс — снизится поступление валютной выручки в страну", — говорит Дорошенко.

Но ценники могут притормозить и по другой причине. Уже с начала апреля ожидается снижение спроса на продукты питания. Украинцы, многие из которых ушли на карантин за свой счет, попросту проедят имеющиеся накопления, и покупать еду им уже будет фактически не за что.

"В этом случае ажиотажный рост цен сойдет на нет. Останется только валютная составляющая, но это не больше 5% от цены", — резюмирует Дорошенко.

Как сообщали Українськi Новини, АМКУ по просьбе Кличко проверит рост цен на продукты питания в Киеве.

Также паника вокруг коронавируса уже влияет на стоимость продуктов в магазинах.

Тем врменем, свинина подорожала на 6% после введения карантина.