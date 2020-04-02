Эксперты рассказали, как противостоять "карантинным мошенникам"

Для мошенников не существует карантина, они раз за разом придумывают новые приемы и схемы для обмана людей, а прежние алгоритмы адаптируют под ситуацию. Даже в то время, как в Украине с каждым днем увеличивается количество зараженных коронавирусом, они смогли подстроиться. О том, как уберечь себя и близких от "карантинных мошенников", рассказывают эксперты социального ток-шоу "Касается каждого" от телеканала "Интер" – известный криминолог Анна Маляр и кандидат психологических наук, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

Видео и фото в соцсетях – наводка для мошенников

По словам Анны Маляр, даже безобидное кухонное фото – источник информации для преступников. По этим кадрам может быть понятно, что есть в квартире, чем поживиться: насколько дорогая у вас посуда, мебель и техника. Более того, преступники обратят внимание не только на стоимость вашего имущества, но и запомнят планировку и расположение вещей в квартире.

Что делать? Перед публикацией фото или видео всегда критично оценивайте содержание.

Преступники в защитных костюмах

Например, в дверь стучатся люди в защитной экипировке и сообщают, что в здании проводится санобработка помещений от коронавируса, потому что в доме обнаружен случай заражения. Они попросят на какое-то время выйти из квартиры, потому что химические вещества вредны для здоровья, а по возвращении, скорее всего, вы не досчитаетесь части вещей.

Что делать? Анна Маляр уверяет, что нет практики организованной массовой обработки жилья украинцев. Будьте особенно бдительны во время неожиданных визитов людей в защитных костюмах и звонков незнакомых сотрудников соцслужб, медсестер и работников санслужбы, ведь под экипировкой невозможно определить личность человека.

Фальшивые тесты на COVID-19, лекарства от коронавируса и лжезащита

По словам Натальи Бугаевой, в связи с пандемией и возникшей паникой мошенники забросали предложениями купить не только поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19, но и препараты, якобы защищающие от заболевания, которые продают по предоплате. Но после отправки денег покупателям перестают отвечать на сообщения и телефонные звонки или высылают подделку.

Что делать? Принять как факт, что в настоящее время нет утвержденных вакцин или лекарств от COVID-19, а тесты следует проходить только в медучреждениях, принимающих пациентов с подозрением на коронавирус. Лекарства, маски или антисептики приобретайте на проверенных сайтах, в официальных магазинах и лицензированных аптеках. Также пользуйтесь услугой наложенного платежа, когда совершаете покупку в Интернете.

Звонки от "липовых" врачей

По словам Натальи Бугаевой, мошенники любыми путями собирают данные о пожилых пациентах, затем звонят якобы от имени врача и сообщают об очень плохих результатах анализов и необходимости срочной дорогостоящей операции. В связи с ограниченным числом мест для госпитализации нужно внести предоплату, после чего врач готов приехать к пациенту домой. Или мошенник уговаривает пожилого человека купить дорогостоящее лекарство, представляющее собой альтернативу оперативному вмешательству. По словам эксперта, обычно в виде лекарства предлагаются БАДы, которые мошенник еще долго может продавать испуганной страшным диагнозом жертве. А в условиях карантина пойти лишний раз к врачу и перепроверить информацию сможет не каждый.

Что делать? Держите связь с семейным доктором. И вопросы, которые касаются вашего здоровья и анализов, решайте только с ним. Никогда не покупайте медикаменты у незнакомых людей, даже если человек представился врачом и надел белый халат.

Воровство доставленных товаров

По словам Анны Маляр с появлением услуги бесконтактной доставки товаров преступники могут следить за курьерами и забрать товар раньше вас.

Что делать? Быть с курьером на связи, чтобы не было зазора даже в несколько минут, в течение которых товар находится под дверями без присмотра. Можно также попросить курьера дождаться вас на безопасном расстоянии.

"Забытая" в банкомате карта

Еще одну схему описала Наталья Бугаева. По ее словам, уже не кажется удивительным, если кто-то забывает кредитную карту в банкомате. Недалеко от банкомата маячит якобы владелец карты, который просит подать ее. Если выполнить просьбу, владелец карты начнет обвинять жертву, что с его счета сняли деньги, а доказательством этого являются отпечатки пальцев на карте. Тут же появятся несколько сообщников мошенника, которые заявят, что являются свидетелями и сейчас будут вызывать полицию и начинают психологически давить.

Что делать? Никогда не трогайте чужие карты. Помните: при совершении банковских операций фиксируется время их выполнения, каждый банкомат ведет видеонаблюдение и можно проверить, проводил ли операции с банковской картой посторонний человек. Без PIN-кода снять деньги с карты невозможно. Мошенники не хотят встречаться с полицией, поэтому вызывайте правоохранителей сами.

Информация в группах взаимопомощи.

В соцсетях появились группы, в которых люди искренне предлагают помощь окружающим. Например, довезти до работы медработников или помочь добраться в нужное место людям, у которых нет автомобиля. Мошенники могут имитировать, что помощь нужна им. Или больше: отследить режим передвижения человека и узнать, когда он уходит из дома. Также по марке автомобиля можно увидеть, у кого какой достаток. Такую информацию преступники тоже собирают.

Что делать? Перепроверять информацию любым возможным способом. И не публиковать открыто никаких личных данных. Не сообщать улицу и номер дома, а обозначить место, откуда вас можно забрать, например, возле магазина, на перекрестке улиц. Если вы водитель, не пишите в группе марку и номер авто, а лучше возьмите контакт человека или дайте свой номер телефона для связи.

Фишинг или "фейковые" письма от госструктур.

По словам Натальи Бугаевой, киберпреступники умело используют ситуацию с коронавирусом для обновления старых схем хищения паролей и учетных данных пользователей. Они распространяют электронные письма и сообщения с вложениями и гиперссылками от имени ВОЗ или медицинских организаций, якобы содержащие важную информацию о коронавирусе. В результате на компьютеры и гаджеты пользователей попадает вредоносное программное обеспечение, и они становятся жертвами фишинга – незаконного сбора конфиденциальных данных интернет-пользователей.

Что делать? Не открывайте вложения и не переходите по гиперссылкам на сторонние ресурсы, предлагаемые сомнительными адресантами, даже если информация кажется вам важной. Всю необходимую информацию о коронавирусе черпайте из официальных источников.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, что НБУ развенчал очередную схему мошенников. Также сообщалось о том, как защитить свою банковскую карту от мошенников.