Карантин косит рейтинг Зе, власти разрешили работу ломбардов

Начнем с хорошего - медицинские маски стали дешевле и более доступны. Мы обзвонили аптеки - теперь простую маску можно купить за 10 грн, когда в начале карантина просили по 30 грн. И их не было.

Паникерам не удалось раскупить всю гречку и сахар. Минэкономики проверило торговые сети и говорит что запасов - завались.



Власти Украины плохо борются с эпидемией. Так считает каждый второй гражданин. Согласно опросу КМИС, 40% считает иначе и одобряет действия властей. То есть, в обществе нет однозначного мнения. Самое интересное, что 43% хотят ужесточить карантинные меры. Очевидно они полагают, что запреты коснуться других, а не тех, кто хотел усиления. Вот врач и правозащитник называет бредом новый запрет властей на прогулки в парках. Выходит, что собаку выгулять можно, а ребенка - нет. Значит ребенок хуже собаки?

Некоторые послабления в карантин ввело Минэкономики - разрешило работу ломбардов. Очевидно, что запасов пережить карантин хватит не у всех и тогда реки людей потекут в ломбарды. Чем тогда хуже торговля?



Однако на рейтингах власти карантин отразился плохо. Зеленский потерял 2 процентных пункта и опустился до 46% поддержки. Даже после падения это все равно недостижимый результат для других политиков.



Уволенный на днях с поста министр финансов Уманский дал откровенное интервью нашим коллегам. Он продержался в кресле рекордно короткий срок - меньше месяца. Если коротко, то Уманский рассказал как воруют на НДС при премьере Шмыгале, за что его и выгнали.



Осталась одна морозная ночь - с воскресенья на понедельник. Затем наступит по-настоящему теплая весна. Синоптики обещают, что лето в Украине начнется рано.



Когда все сидят дома на карантине, наша редакция наконец запустила продажу подписных продуктов агентства онлайн - ленты новостей и ленты анонсов. Здесь детали.

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