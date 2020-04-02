"Это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают", - врач, правозащитник Глузман о новых ограничениях

"Это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают", - врач, правозащитник Глузман о новых ограничения

"Можно гулять, если 2 человека в парке, или вообще нельзя? Если ограничение вообще гулять в парке, парковой зоне или вообще каких-то других местах, где есть свежий воздух - то это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают, ни как воробьи, ни как синички. И поэтому я не понимаю. Если это ограничение просто по принципу, чтобы люди не общались друг с другом в большом количестве, тогда это понятно, это оправдано", - так врач-психиатр, правозащитник Семен Глузман прокомментировал Українським Новинам разработку Кабинетом Министров дополнительных ограничений во время карантина.

Глузман также считает неправильным штрафовать людей из-за потребности находиться на улице.

"Они (власть) угрожают, но через неделю-другую, когда у людей будут заканчиваться деньги, – как их ограничивать? Если они будут искать работу ходить? Назначать большие штрафы? Нищим? Ну, можно назначать… У меня впечатление, что наши власти не очень понимают, что они делают. Они, видимо, сейчас находятся в панике и поэтому непоследовательны", - добавил он.

Также Глузман считает, что правительство не может доходчиво объяснить, о каких именно ограничениях идет речь.

"Первый вопрос, который я бы задал Президенту или мэру: объясните, пожалуйста, внятно, когда я становлюсь наказуемым – когда я гуляю в парковой зоне один либо когда я гуляю там втроем, что на одного человека уже больше (предлагается запретить перемещение по улице более 2 лиц). Вот первый и главный вопрос, они же не говорят конкретно", - продолжает правозащитник.

Кроме того, Глузман отмечает, что дома больше вероятность заразиться коронавирусом, чем на свежем воздухе.

"Там (в парках), наверное, скважины находятся, откуда прут наружу коронавирусы. Ну бред же. У меня в квартире может быть больше опасность заражения коронавирусом… Я не понимаю, почему в парки нельзя. Распивать спиртное, шашлыки жарить – это одно, а прогуливаться – наоборот", - резюмирует врач.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен запретить пребывание в общественных местах без респиратора и перемещение по улице более 2 лиц.

По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

В Киеве количество зараженных коронавирусом составляет 161 человек, есть первый погибший.