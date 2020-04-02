Українські Новини начали продавать онлайн доступ к закрытым лентам новостей и анонсов всем желающим

Информационное агентство Українські Новини начало онлайн продажу доступа к своим подписным продуктам – ленте анонсов событий и ленте новостей.

Ранее подписка была доступна лишь для юрлиц. Теперь ее может оформить на сайте любой желающий.

Українські Новини выпускают порядка 300 новостей в день о важных событиях политической, экономической и финансовой жизни Украины. И все это максимально достоверно, полно и объективно. Фейки и слухи исключены. Агентство несет полную юридическую ответственность за достоверность сообщений.

Лента онлайн анонсов событий содержит анонсы всех значимых событий в режиме календаря на неограниченный срок в будущем. А также напоминания – когда вступают в силу новые законы, регуляторные акты и обещания ньюсмейкеров, когда проходят важные тендеры на Прозорро, "стодневки" назначений первых лиц и дни рождения наиболее влиятельных людей. Лента анонсов обновляется в режиме реального времени и доступна в любую минуту. Поэтому не надо как раньше ждать выпуска анонсов, чтобы спланировать съемки на завтра или определить наиболее подходящую дату для вашего круглого стола.

Среди подписчиков агентства – ведущие украинские СМИ, бизнес-структуры, органы власти и иностранные посольства. Новости выходят на трех языках – украинском, русском и английском.

Надеемся, что премиальный сервис информагентства агентства станет более удобным и доступным каждому.

Хороших вам новостей.

Преодолеем кризис вместе!