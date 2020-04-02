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02 апреля 2020, четверг, 18:28 458
Общество 2020-04-02T18:29:31+03:00
Українські Новини
В Херсонской области на самоизоляции находятся 100 медиков

В Херсонской области на самоизоляции находятся 100 медиков

Кира Молчанова
Коронавирус, коронавирус в Украине, самоизоляция
Градусник. Температура. Коронавирус. Украфото
Градусник. Температура. Коронавирус. Украфото

Как минимум 100 медработников из разных больниц находятся на самоизоляции в Херсонской области, где на сегодня есть 4 подтвержденных случая коронавируса. Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации.

Подтвержденные случаи заболевания зафиксированы в Геническе, Херсоне, Голой Пристане и Алешках. В последнем населенном пункте от коронавируса умер пациент. Кроме этого у одного пациента подозревают COVID-19.

В администрации отмечают, что женщина из Генчиеска, у которой первой в области зафиксировали коронавирус, сдала анализы повторно. Результаты ее ПЦР-теста отрицательные.

Как сообщали Українські Новини, в Могилев-Подольском, что на Винничине четыре блигады медиков самоизолировались с больным ребенокм, у которого подтвердили COVID-19.

Тем временем в Украине 1 апреля, врач-реаниматолог одной из больниц города Хмельницкий заболел коронавирусом.

В Мелитополе у главного врача местной больницы подтвердили коронавирус.

Наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции зафиксировано среди больных с сахарным диабетом. Именно в группе риска самая большая вероятность развития тяжелых осложнений коронавирусной болезни и большая летальность.

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