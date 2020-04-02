Сбежавших с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве возвращать не будут, - МВД

Полиция не будет возвращать обратно на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве сбежавших из гостиницы граждан.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Задачи такой нет. Они понесут наказание в виде штрафов", - сказал он.

По его словам, пока еще суды не назначили ни одного штрафа этим гражданам, однако есть ряд других решений судов в отношении нарушителей карантина в Киеве.

Также Геращенко сообщил, что в "Казацком" на обсервации продолжает находиться большое количество граждан.

Он не уточнил, сколько именно там находится граждан, отметив только их "значительное количество".

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила 60 админпротоколов в отношении сбежавших из обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве человек сбежали. Ранее сообщалось о том, что прилетевшие из Вьетнама украинцы прорвались из аэропорта. Они не захотели проходить обсервацию и стали вырываться из здания аэропорта. Они заявили, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а также им запретили любые контакты с прессой.