За "Слугу народа" на выборах Рады проголосовали бы на треть меньше украинцев

В то время, как уровень доверия к Зеленскому упал до 46%, 31,5% респондентов, опрошенных центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 12% - за "Европейскую солидарность", 9,8% - за "Оппозиционную платформу - За життя" на выборах Верховной Рады, если бы они проходили в ближайшее воскресенье. Это на треть (16,4%) меньше, чем в феврале.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в четверг, передают Українськi Новини.

Среди тех, кто намеревается голосовать и определился с выбором, 31,5% отдали бы свой голос за "Слугу народа", 12% - за "Евросолидарность", 9,8% - за "Оппозиционную платформу", 5,9% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Все остальные партии получают менее 5% поддержки.

Так, из представленных в парламенте текущего созыва политических сил не преодолела бы 5-процентный барьер партия "Голос" - за нее сейчас готовы голосовать 1,9%.

При этом 10% опрошенных не определились в выбором.

Кроме того, по мнению 28% респондентов, партия "Европейская солидарность" является реальной оппозицией к действующей власти.

Опрос проводился с 13 по 23 марта среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов методом личного интервью во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 5 февраля 47,9% опрошенных "Социсом" поддержали бы "Слугу народа" на выборах Рады.

Ранее партия Зеленского теряла голоса на выборах в Раду, а Вакарчука - обогнала Порошенко. Тем временем партии Зеленского и Бойко сохраняют лидерство.