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02 апреля 2020, четверг, 18:45 93
Верховная Рада и партии 2020-04-02T19:00:01+03:00
Українські Новини
За "Слугу народа" на выборах Рады проголосовали бы на треть меньше украинцев

За "Слугу народа" на выборах Рады проголосовали бы на треть меньше украинцев

Надежда Комендантова
Рейтинг, Соцопрос, Социс, социсследования, Партия
Социологический опрос. Фото:
Социологический опрос. Фото: "Рейтинг"

В то время, как уровень доверия к Зеленскому упал до 46%, 31,5% респондентов, опрошенных центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 12% - за "Европейскую солидарность", 9,8% - за "Оппозиционную платформу - За життя" на выборах Верховной Рады, если бы они проходили в ближайшее воскресенье. Это на треть (16,4%) меньше, чем в феврале.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в четверг, передают Українськi Новини.

Среди тех, кто намеревается голосовать и определился с выбором, 31,5% отдали бы свой голос за "Слугу народа", 12% - за "Евросолидарность", 9,8% - за "Оппозиционную платформу", 5,9% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Все остальные партии получают менее 5% поддержки.

Так, из представленных в парламенте текущего созыва политических сил не преодолела бы 5-процентный барьер партия "Голос" - за нее сейчас готовы голосовать 1,9%.

При этом 10% опрошенных не определились в выбором.

Кроме того, по мнению 28% респондентов, партия "Европейская солидарность" является реальной оппозицией к действующей власти.

Опрос проводился с 13 по 23 марта среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов методом личного интервью во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 5 февраля 47,9% опрошенных "Социсом" поддержали бы "Слугу народа" на выборах Рады.

Ранее партия Зеленского теряла голоса на выборах в Раду, а Вакарчука - обогнала Порошенко. Тем временем партии Зеленского и Бойко сохраняют лидерство.

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