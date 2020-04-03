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03 апреля 2020, пятница, 05:50 309
Общество 2020-04-03T05:50:01+03:00
Українські Новини
В апреле будет теплее, чем обычно, но возможны заморозки. Прогноз погоды на месяц

В апреле будет теплее, чем обычно, но возможны заморозки. Прогноз погоды на месяц

Ярина Вацяк
Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, погода на мецяц, погода в апреле
Весна
Весна

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует среднюю месячную температуру +10…+12 градусов в апреле, в то время, как за месяц Киев побил 12 температурных рекордов.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра, передают Українські Новини.

Кроме того, Гидрометцентр отмечает, что такая температура будет на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 24-50 мм, в горных районах 55-82 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Так, по данным Gismeteo, в Киеве в начале апреля погода солнечной, во второй половине месяца возможен дождь. В конце месяца температура поднимется до +21 градуса. Также 6, 12 и 13 апреля ночью возможны заморозки до -5.

Прогноз погоды на месяц. Инфографика GismeteoПрогноз погоды на месяц. Инфографика Gismeteo

Как сообщали Українськi Новини, после резкого похолодания в Украине ночью до -12, в страну постепенно начнет возвращаться тепло. 

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.

Кроме того, синоптики сделали прогноз погоды на лето, предупредив о природных катаклизмах, ураганах и адской жаре. 

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