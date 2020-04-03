В апреле будет теплее, чем обычно, но возможны заморозки. Прогноз погоды на месяц

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует среднюю месячную температуру +10…+12 градусов в апреле, в то время, как за месяц Киев побил 12 температурных рекордов. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра, передают Українські Новини. Кроме того, Гидрометцентр отмечает, что такая температура будет на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается на уровне 24-50 мм, в горных районах 55-82 мм, что в пределах средних многолетних значений. Так, по данным Gismeteo, в Киеве в начале апреля погода солнечной, во второй половине месяца возможен дождь. В конце месяца температура поднимется до +21 градуса. Также 6, 12 и 13 апреля ночью возможны заморозки до -5. Прогноз погоды на месяц. Инфографика Gismeteo Как сообщали Українськi Новини, после резкого похолодания в Украине ночью до -12, в страну постепенно начнет возвращаться тепло. Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае. Кроме того, синоптики сделали прогноз погоды на лето, предупредив о природных катаклизмах, ураганах и адской жаре.