С начала карантина Нацполиция открыла 35 дел и составила почти 3,5 тысячи протоколов на нарушителей

В то время, как в Сумах мужчину оштрафовали за поход в магазин без медицинской маски, Национальная полиция с начала карантинных мероприятий открыла 35 уголовных производств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українські Новини.

При этом 21 дело открыто по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса, и 14 дел связаны с нарушением карантинных мероприятий.

Также составлен 3 421 административный протокол по статье 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Для обеспечения карантинного режима и охраны общественной безопасности на службе находятся 21 500 правоохранителей.

Из них 15 200 полицейских (887 привлечены к охране медицинских учреждений по лечению и обсервации граждан и к работе на мобильных постах контроля), 3 400 военнослужащих Национальной гвардии, 166 бойцов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 2 700 переменного состава высших учебных заведений МВД.

Как сообщали Українськi Новини, вернувшиеся из-за рубежа 130 граждан, которые отказались находится дома в самоизоляции 14 дней, оштрафованы на 17 тыс. гривен за нарушение режима самоизоляции.

До этого полиция оштрафовала 5 человек на 17 тыс. гривен за нарушение карантина в Киеве.

Ранее полиция составила 60 админпротоколов на сбежавших с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве.