На Филиппинах власти разрешили стрелять в нарушителей карантина

Из-за пандемии коронавируса во многих странах ввели карантин, чтобы остановить распространение вируса. Для этого также предприняли меры в отношении граждан в целях сохранения порядка.

Так, в Индии тех, кто не соблюдает карантин, разгоняют с помощью слезоточивого газа, а в Чечне полицейские бьют трубами нарушителей карантина. Тем временем, президент Филиппин разрешил стрелять в тех, кто без причины оказывается на улице. Об этом передает Bloomberg.

Глава государства заявил, что открывать огонь разрешено в том случае, если жители устраивают беспорядки или препятствуют работу доставщиков еды.

"Мои приказы полиции, военным и местным чиновникам: если начинаются волнения, если они будут отбиваться и если возникнет угроза вашим жизням, можете их застрелить", - заявил Дутерте в телеобращении к нации.

Приказ вызван опасением, что те, кто остались без работы и пропитания могут поднять голодные бунты.

Как сообщали Українські Новини, в США из-за паники коронавируса жители начали массово скупать огнестрельное оружие.

Тем временем, в Китае после спада эпидемии коронавируса зафиксирована новая вспышка.