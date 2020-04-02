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  • На Филиппинах власти разрешили стрелять в нарушителей карантина
02 апреля 2020, четверг, 14:45 1634
Мир 2020-04-02T14:47:26+03:00
Українські Новини
На Филиппинах власти разрешили стрелять в нарушителей карантина

На Филиппинах власти разрешили стрелять в нарушителей карантина

Елизавета Кесельман
Филиппины, Карантин, Борьба с коронавирусом, Коронавирус на Филиппинах
оружие, пистолет. Фото: vladtime.com
оружие, пистолет. Фото: vladtime.com

Из-за пандемии коронавируса во многих странах ввели карантин, чтобы остановить распространение вируса. Для этого также предприняли меры в отношении граждан в целях сохранения порядка.

Так, в Индии тех, кто не соблюдает карантин, разгоняют с помощью слезоточивого газа, а в Чечне полицейские бьют трубами нарушителей карантина. Тем временем, президент Филиппин разрешил стрелять в тех, кто без причины оказывается на улице. Об этом передает Bloomberg.

Глава государства заявил, что открывать огонь разрешено в том случае, если жители устраивают беспорядки или препятствуют работу доставщиков еды.

"Мои приказы полиции, военным и местным чиновникам: если начинаются волнения, если они будут отбиваться и если возникнет угроза вашим жизням, можете их застрелить", - заявил Дутерте в телеобращении к нации.

Приказ вызван опасением, что те, кто остались без работы и пропитания могут поднять голодные бунты.

Как сообщали Українські Новини, в США из-за паники коронавируса жители начали массово скупать огнестрельное оружие. 

Тем временем, в Китае после спада эпидемии коронавируса зафиксирована новая вспышка.

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