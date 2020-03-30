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  • В Индии полиция распыляет слезоточивый газ в ответ бунтующим против "жестокого карантина"
30 марта 2020, понедельник, 16:34 526
Мир 2020-03-30T16:36:11+03:00
Українські Новини
В Индии полиция распыляет слезоточивый газ в ответ бунтующим против "жестокого карантина"

В Индии полиция распыляет слезоточивый газ в ответ бунтующим против "жестокого карантина"

Елизавета Кесельман
Индия, забастовки, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Индии
Полиция Индии.Фото: Hindustan Times
Полиция Индии.Фото: Hindustan Times

Одним из самых масштабных карантинов из-за пандемии коронавируса инициировала Индия, где власти запретили гражданам покидать свои дома, при наличии весомых причин. В ответ на запреты, жители Индии подняли бунт, а полиция начала применять слезоточивый газ. Об этом передает Reuters.

Премьер-министр Нарендра Моди распорядился, чтобы 1,3 миллиарда человек в стране оставались в своих домах до 15 апреля, объявив, что такая самоизоляция была единственной надеждой остановить пандемию вируса.

Забастовки начали устраивать в основном мигранты в густо-населенных регионах, таких как Дели и Мумбаи, которые в связи с запретами остались без работы.

В частности, в воскресенье около 500 рабочих столкнулись с полицией в западном городе Сурат, требуя, чтобы им разрешили вернуться домой в другие районы Индии.

"Полиция пыталась убедить их, что это невозможно, поскольку автобусы или поезда недоступны. Однако рабочие отказались сдвинуться с места и начали забрасывать камнями полицию", - сказал заместитель комиссара полиции Сурата Видхи Чаудхари.

По словам полицейских, рабочие, большинство из которых работали в закрытой текстильной промышленности в Сурате, были загнаны полицией в помещение с помощью слезоточивого газа, и в понедельник 93 из них были задержаны за нарушение самоизоляции.

Министерство здравоохранения заявило в понедельник, что в Индии зарегистрировано 1 071 случай заболевания коронавирусом, из которых 29 человек скончались.

Число известных случаев невелико по сравнению с США, Италией и Китаем, но представители здравоохранения говорят, что Индия находится в нескольких неделях от огромного всплеска, который может сокрушить ее и без того слабую систему общественного здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, президент США Дональд Трамп надеется, что в случае соблюдения всех карантинных мер, от коронавируса погибнут не более 100 тысяч человек. 

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