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  • На Філіппінах влада дозволила стріляти в порушників карантину
02 квітня 2020, четвер, 14:45 29
Світ 2020-04-02T16:15:02+03:00
Українські Новини
На Філіппінах влада дозволила стріляти в порушників карантину

На Філіппінах влада дозволила стріляти в порушників карантину

Елизавета Кесельман
Карантин, Філіппіни, боротьба з коронавірусом, коронавірус на Філіппінах
зброя, пістолет. Фото: vladtime.com
зброя, пістолет. Фото: vladtime.com

З-за пандемії коронавіруса у багатьох країнах ввели карантин, щоб зупинити поширення вірусу. Для цього також вжили заходів щодо громадян з метою збереження порядку.

Так, в Індії тих, хто не дотримується карантин, розганяють за допомогою сльозогінного газу, а в Чечні поліцейські б'ють трубами порушників карантину. Тим часом, президент Філіппін дозволив стріляти в тих, хто без причини виявляється на вулиці. Про це передає Bloomberg.

Глава держави заявив, що дозволено відкривати вогонь у тому випадку, якщо жителі влаштовують заворушення або перешкоджають роботу транспортування їжі.

"Мої накази поліції, військовим і місцевим чиновникам: якщо починаються хвилювання, якщо вони будуть відбиватися і якщо виникне загроза вашому життю, можете їх застрелити", - заявив Дутерте в телезверненні до нації.

Наказ викликаний побоюванням, що ті, хто залишилися без роботи і прожитку можуть підняти голодні бунти.

Як повідомляли "Українські Новини", у США через паніку коронавірусу жителі почали масово скуповувати вогнепальну зброю.

Тим часом у Китаї після спаду епідемії коронавірусу зафіксовано новий спалах.

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