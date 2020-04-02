За сутки из Украины выехали больше 4 тыс. человек

После того, как в последний день марта домой вернулись почти 5 тыс. украинцев, 6,5 тыс. украинцев вернулись домой за прошедшие сутки, 1 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, глава которой за принудительную обсервацию всех, кто вернулся в Украину, передают Українські Новини.

Отмечается, что сотрудники Госпогранслужбы в течении суток осуществили оформление в оба направления 12,4 тыс. человек.

Транспортными средствами, предоставленными местной властью и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, за прошедшие сутки в Украину прибыло почти 2,5 тыс. человек.

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,3 тыс. человек, в том числе почти 1,7 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8 тыс. человек, которые направлялись в Украину, по результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания коронавирусом не обнаружено.

Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения и предоставлялись соответствующие памятки.

Как сообщали Українські Новини, 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Тем временем 4 пограничника находятся в обсервации, 91 - на самоизоляции.