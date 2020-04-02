Глава Госпогранслужбы за принудительную обсервацию всех, кто вернулся в Украину

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против введенного до 24 апреля карантина и за принудительную обсервацию всех, кто вернулся в Украину. Об этом Дейнеко сказал в интервью РБК-Украина.На уточняющий вопрос о том, нужно ли было не вводить общий карантин, а принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, он ответил: "Конечно, это было бы лучше"."Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украину на сегодняшний день около 650 000 человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?", - добавил он.Как сообщали Українські Новини, глава МВД Арсен Аваков считает, что карантин может быть продлен до второй половины мая. Кроме того, Кабмин расширил перечень карантинных мер, полный список новых ограничений. 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.Тем временем в последний день марта домой вернулись почти 5 тыс. украинцев.