подписаться на рассылку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
02 апреля 2020, четверг, 11:22 322
Силовые структуры 2020-04-02T11:23:54+03:00
Українські Новини
Глава Госпогранслужбы за принудительную обсервацию всех, кто вернулся в Украину

Глава Госпогранслужбы за принудительную обсервацию всех, кто вернулся в Украину

Валерия Драгомирова
Госпогранслужба, Карантин, Сергей Дейнеко, обсервация
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против введенного до 24 апреля карантина и за принудительную обсервацию всех, кто вернулся в Украину. Об этом Дейнеко сказал в интервью РБК-Украина.


На уточняющий вопрос о том, нужно ли было не вводить общий карантин, а принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, он ответил: "Конечно, это было бы лучше".

"Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украину на сегодняшний день около 650 000 человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, глава МВД Арсен Аваков считает, что карантин может быть продлен до второй половины мая

Кроме того, Кабмин расширил перечень карантинных мер, полный список новых ограничений. 

2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Тем временем в последний день марта домой вернулись почти 5 тыс. украинцев

Больше новостей о: Госпогранслужба Карантин Сергей Дейнеко обсервация

В Украине уже 804 зараженных коронавирусом. За сутки 135 новых случаев
В мире количество инфицированных коронавирусом приближается к миллиону. Данные на 2 апреля
Новости
СБУ провела обыски в "Евролаб" по факту возможного умышленного сокрытия положительных тестов на коронавирус 12:06
Зачем носить маску, если она не защищает: объяснение Минздрава 12:03
Виталий Кличко. Фото: сайт Кличко
Кличко дает экстренный брифинг по коронавирусу: онлайн-трансляция 12:00
За сутки из Украины выехали больше 4 тыс. человек 11:45
Решение об открытии продуктовых рынков должны принимать органы местного самоуправления, - Ляшко 11:44
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
больше новостей
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
больше новостей
Курс НБУ на четверг: гривна снова упала в цене
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok