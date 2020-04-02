Глава Госпогранслужбы за принудительную обсервацию всех, кто вернулся в Украину

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против введенного до 24 апреля карантина и за принудительную обсервацию всех, кто вернулся в Украину. Об этом Дейнеко сказал в интервью РБК-Украина.



На уточняющий вопрос о том, нужно ли было не вводить общий карантин, а принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, он ответил: "Конечно, это было бы лучше".



"Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украину на сегодняшний день около 650 000 человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?", - добавил он.



Как сообщали Українські Новини, глава МВД Арсен Аваков считает, что карантин может быть продлен до второй половины мая.



Кроме того, Кабмин расширил перечень карантинных мер, полный список новых ограничений.



2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.



Тем временем в последний день марта домой вернулись почти 5 тыс. украинцев.