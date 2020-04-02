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02 апреля 2020, четверг, 10:50 298
Силовые структуры 2020-04-02T12:00:03+03:00
Українські Новини
4 пограничника находятся в обсервации, 91 - на самоизоляции, - Госпогранслужба

4 пограничника находятся в обсервации, 91 - на самоизоляции, - Госпогранслужба

Елизавета Драбкина
Госпогранслужба, Обсерватория, Коронавирус, Сергей Дейнеко, самоизоляция
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ

По состоянию на 1 апреля 4 сотрудника Государственной пограничной службы находится в обсервации, 91 – на самоизоляции.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

Дейнеко сообщил, что на данный момент ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса у пограничников нет, людей с подозрением на COVID-19 также нет.

При этом он отметил, что 4 человека находятся на обсервации в Главном военном клиническом госпитале Госпогранслужбы.

Он объяснил, что эти работники проводили пограничное оформление граждан, у которых впоследствии был подтвержден коронавирус.

"Мы заранее подготовились, и я считаю, что наши военнослужащие достаточно хорошо защищены. То есть по состоянию на 1 апреля четыре человека у нас в обсервации и 91 – на самоизоляции", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, у врача Хмельницкого военного госпиталя Вооруженных сил диагностирован коронавирус. На изоляции находятся 140 военных.

1 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 135 человек до 804, количество умерших от заболевания - на 3 человека до 20 по сравнению с предыдущими сутками.

Тем временем Зеленский одобрил обеспечение экономических гарантий из-за эпидемии коронавируса.

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