4 пограничника находятся в обсервации, 91 - на самоизоляции, - Госпогранслужба

По состоянию на 1 апреля 4 сотрудника Государственной пограничной службы находится в обсервации, 91 – на самоизоляции.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

Дейнеко сообщил, что на данный момент ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса у пограничников нет, людей с подозрением на COVID-19 также нет.

При этом он отметил, что 4 человека находятся на обсервации в Главном военном клиническом госпитале Госпогранслужбы.

Он объяснил, что эти работники проводили пограничное оформление граждан, у которых впоследствии был подтвержден коронавирус.

"Мы заранее подготовились, и я считаю, что наши военнослужащие достаточно хорошо защищены. То есть по состоянию на 1 апреля четыре человека у нас в обсервации и 91 – на самоизоляции", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, у врача Хмельницкого военного госпиталя Вооруженных сил диагностирован коронавирус. На изоляции находятся 140 военных.

1 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 135 человек до 804, количество умерших от заболевания - на 3 человека до 20 по сравнению с предыдущими сутками.

Тем временем Зеленский одобрил обеспечение экономических гарантий из-за эпидемии коронавируса.