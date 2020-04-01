В последний день марта домой вернулись почти 5 тыс. украинцев

В то время, как Украина закрыла границы на въезд и выезд из-за коронавируса,

4,9 тыс. украинцев вернулись домой за прошедшие сутки, 31 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"В течение суток сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10,4 тыс. пропускных операций. Почти половина их - около 4,9 тыс. - это пропуск граждан Украины из-за границы", - сказано в нем.

Отмечается, что показатели остались на уровне предыдущего дня.

Указано, что утром 1 апреля в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом лиц и пешеходов.

Среди украинцев, которые в течение суток вернулись из-за границы, - 1,9 тыс. человек прибыли без собственного транспорта.

Для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. иностранцев оформлено на выезд.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 6,3 тыс. человек.

По результатам дополнительной проверки врачами признаков коронавируса у граждан не обнаружено.

Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Как сообщали Українськi Новини, из-за масштабных очередей пограничники открыли пешеходный пропуск на границе с Польшей.

Ранее Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.