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02 апреля 2020, четверг, 11:44 47
Медицина 2020-04-02T11:46:03+03:00
Українські Новини
Решение об открытии продуктовых рынков должны принимать органы местного самоуправления, - Ляшко

Решение об открытии продуктовых рынков должны принимать органы местного самоуправления, - Ляшко

Валерия Драгомирова
Минздрав, Карантин, Рынки, Виктор Ляшко
Рынок. Фото: pixabay
Рынок. Фото: pixabay

Решение об открытии продуктовых рынков в период карантина должны принимать органы местного самоуправления.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Минздрав не открывает рынков. Постановлением главного государственного санитарного врача четко прописаны требования, когда органы местного самоуправления могут разрешить открыть рынки в том случае, если нет других возможностей покупать продукты питания", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что это не призыв открывать рынки, а возможность дать доступ населению к продуктам питания в период карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Киев не будет возобновлять работу продуктовых рынков до улучшения ситуации, связанной с эпидемией коронавируса.

Тем временем в Украине уже 804 зараженных коронавирусом, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

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