Решение об открытии продуктовых рынков должны принимать органы местного самоуправления, - Ляшко

Решение об открытии продуктовых рынков в период карантина должны принимать органы местного самоуправления.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.



"Минздрав не открывает рынков. Постановлением главного государственного санитарного врача четко прописаны требования, когда органы местного самоуправления могут разрешить открыть рынки в том случае, если нет других возможностей покупать продукты питания", - сказал он.



Ляшко подчеркнул, что это не призыв открывать рынки, а возможность дать доступ населению к продуктам питания в период карантина.



Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.



Киев не будет возобновлять работу продуктовых рынков до улучшения ситуации, связанной с эпидемией коронавируса.



Тем временем в Украине уже 804 зараженных коронавирусом, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.