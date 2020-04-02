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  • Рішення про відкриття продуктових ринків повинні приймати органи місцевого самоврядування, - Ляшко
02 квітня 2020, четвер, 11:52 10
Медицина 2020-04-02T12:30:02+03:00
Українські Новини
Рішення про відкриття продуктових ринків повинні приймати органи місцевого самоврядування, - Ляшко

Рішення про відкриття продуктових ринків повинні приймати органи місцевого самоврядування, - Ляшко

Валерия Драгомирова
Карантин, МОЗ, Віктор Ляшко
Ринок. Фото: pixabay
Ринок. Фото: pixabay

Рішення про відкриття продуктових ринків в період карантину повинні приймати органи місцевого самоврядування.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Моз не відкриває ринків. Постановою головного державного санітарного лікаря чітко прописані вимоги, коли органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкрити ринки в тому випадку, якщо немає інших можливостей купувати продукти харчування", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що це не заклик відкривати ринки, а можливість дати доступ населенню до продуктів харчування в період карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я дозволило роботу продуктових ринків у період карантину за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Київ не буде відновлювати роботу продуктових ринків до поліпшення ситуації, пов'язаної з епідемією коронавірусу.

Тим часом в Україні вже 804 хворих на коронавірус, з них 20 летальних випадків, 13 пацієнтів, що видужали.

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