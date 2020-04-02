В России не исключают перенос парада Победы в Москве на осень

Однозначного ответа на вопрос, как в Украине будут отдавать дань 75-летию со дня победы во Второй мировой войне, общество пока не получило. Напомним, как информировали Українські Новини, вице-премьер-министр вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в интервью на телеканале "Украина 24" заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая.

В то же время, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что намерено праздновать 75-летие победы над нацизмом во Второй мировой войне и разработало соответствующий план государственных торжественных мероприятий.

А в России, которая активно на высшем государственном уровне готовится к этой полуюбилейной дате, возникла серьезная проблема с организацией парадных мероприятий на Красной площади Москвы, сообщает местный портал rbc.ru. И всему виной – пандемия коронавируса.

Власти РФ рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы в Москве из-за распространения болезни, пишут репортеры со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и администрации президента. В первом случае парад будет приурочен к годовщине окончания Второй мировой войны. 1 апреля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о переносе этой памятной даты со 2 на 3 сентября. По данным издания, также рассматривается перенос парада на начало ноября

Власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы в Москве из-за распространения коронавируса, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и Основных сценариев два: проведение парада в полноформатном режиме с переносом на осень или 9 мая без зрителей.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких изменений по поводу парада Победы в Москве пока не принималось, но "ситуация мониторится".

Как информировало агентство, один из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович предлагает Верховной Раде сформировать делегацию для участия в майском параде в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.

Грандиозным парадным действом отметил свой очередной юбилей Китай. По случаю 70-й годовщины Китайской Народной Республики, в Пекине провели масштабный военный парад с участием 15 тысяч военнослужащих, среди которых были представители сухопутных войск, военно-морского флота, военной авиации и полиции. Помимо этого, в параде так же учувствовали 580 единиц военной техники и 160 самолетов.