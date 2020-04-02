Голова Держприкордонслужби за примусову обсервацію всіх, хто повернувся в Україну

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко виступив проти введеного до 24 квітня карантину та за примусову обсервацію всіх, хто повернувся в Україну. Про це Дейнеко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.На уточнююче питання про те, чи потрібно було вводити загальний карантин, а примусово відправляти на обсервацію всіх, хто прибув з-за кордону, він відповів: "Звичайно, це було б краще"."Але об'єктивно дивіться: у нас з 13 березня в'їхало в Україну на сьогоднішній день близько 650 000 осіб. Скажіть, де можна розмістити на обсервацію таку кількість людей?", - додав він.Як повідомляли Українські Новини, глава МВС Арсен Аваков вважає, що карантин може бути продовжений до другої половини травня. Крім того, Кабмін розширив перелік карантинних заходів, повний список нових обмежень. 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів, що видужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.Тим часом в останній день березня додому повернулися майже 5 тис. українців.