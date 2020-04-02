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02 квітня 2020, четвер, 11:28 12
Силові структури 2020-04-02T12:30:03+03:00
Українські Новини
Голова Держприкордонслужби за примусову обсервацію всіх, хто повернувся в Україну

Голова Держприкордонслужби за примусову обсервацію всіх, хто повернувся в Україну

Валерия Драгомирова
Карантин, Держприкордонслужба, Сергій Дейнеко, обсервація
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко виступив проти введеного до 24 квітня карантину та за примусову обсервацію всіх, хто повернувся в Україну. Про це Дейнеко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.


На уточнююче питання про те, чи потрібно було вводити загальний карантин, а примусово відправляти на обсервацію всіх, хто прибув з-за кордону, він відповів: "Звичайно, це було б краще".

"Але об'єктивно дивіться: у нас з 13 березня в'їхало в Україну на сьогоднішній день близько 650 000 осіб. Скажіть, де можна розмістити на обсервацію таку кількість людей?", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, глава МВС Арсен Аваков вважає, що карантин може бути продовжений до другої половини травня.

Крім того, Кабмін розширив перелік карантинних заходів, повний список нових обмежень.

2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів, що видужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Тим часом в останній день березня додому повернулися майже 5 тис. українців.

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