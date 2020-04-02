Знаменитый Уимблдонский теннисный турнир впервые с 1877 года отменили не из-за мировых войн

Пандемия коронавируса становится причиной переноса или даже отмены различных спортивных соревнований. Как сообщали Українські Новини, организаторы Олимпийских игр в японском Токио заявили, что главные летние соревнования четырехлетия официально перенесены на 2021 год в связи с пандемией.

А теперь уже всеанглийский лаун-теннисный клуб объявил об отмене из-за распространения коронавирусной инфекции Уимблдонского турнира. Его игры должны были стартовать 29 июня. Старейший турнир серии Большого шлема не состоится впервые с 1945 года.

Турнир проводится ежегодно с 1877 года, этот розыгрыш должен был стать 134-м. Ранее он отменялся только в периоды мировых войн (1915-1918, 1940-1945).

"С большим сожалением сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен из-за проблем общественного здравоохранения, связанных эпидемией коронавируса. 134-й Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года", - говорится в заявлении организаторов.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt — Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020

Болельщикам, уже купившим билеты, будет возвращена их стоимость и предложена возможность приобрести билеты на те же дни и корты в следующем году.

Как информировало агентство, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления.

Ранее стало известно, что запланированные на последнюю декаду первого месяца весны товарищеские матчи сборной Украины в рамках подготовки к Чемпионату Европы УЕФА-2020 с национальными командами Франции (27-го марта, Париж) и Польши (31-го марта, Хожув), не состоятся или же будут сыграны позже.

Кроме того, на год было перенесено проведение чемпионата Европы УЕФА 2020 года.