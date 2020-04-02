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02 апреля 2020, четверг, 09:33 20
Спорт 2020-04-02T09:35:17+03:00
Українські Новини
Знаменитый Уимблдонский теннисный турнир впервые с 1877 года отменили не из-за мировых войн

Знаменитый Уимблдонский теннисный турнир впервые с 1877 года отменили не из-за мировых войн

Павел Твердохлиб
Спорт, Олимпиада, Теннис, Пандемия, Коронавирус, Уимблдон
Уимблдонский теннисный турнир, Уимблдон. Фото: wimbledon.com
Уимблдонский теннисный турнир, Уимблдон. Фото: wimbledon.com

Пандемия коронавируса становится причиной переноса или даже отмены различных спортивных соревнований. Как сообщали Українські Новини, организаторы Олимпийских игр в японском Токио заявили, что главные летние соревнования четырехлетия официально перенесены на 2021 год в связи с пандемией.

А теперь уже всеанглийский лаун-теннисный клуб объявил об отмене из-за распространения коронавирусной инфекции Уимблдонского турнира. Его игры должны были стартовать 29 июня. Старейший турнир серии Большого шлема не состоится впервые с 1945 года.

Турнир проводится ежегодно с 1877 года, этот розыгрыш должен был стать 134-м. Ранее он отменялся только в периоды мировых войн (1915-1918, 1940-1945).

"С большим сожалением сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен из-за проблем общественного здравоохранения, связанных эпидемией коронавируса. 134-й Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года", - говорится в заявлении организаторов.

 

Болельщикам, уже купившим билеты, будет возвращена их стоимость и предложена возможность приобрести билеты на те же дни и корты в следующем году.

Как информировало агентство, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления.

Ранее стало известно, что запланированные на последнюю декаду первого месяца весны товарищеские матчи сборной Украины в рамках подготовки к Чемпионату Европы УЕФА-2020 с национальными командами Франции (27-го марта, Париж) и Польши (31-го марта, Хожув), не состоятся или же будут сыграны позже.

Кроме того, на год было перенесено проведение чемпионата Европы УЕФА 2020 года.

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