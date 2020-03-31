Из-за карантина предельный срок заключения договоров на коммуналку перенесли

Верховная Рада отсрочила предельный срок заключения договоров на коммунальные услуги в связи с карантином.

За принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при 226 необходимых, передают Українськi Новини.

Изначально закон о жилищно-коммунальных услугах предусматривал, что жители многоквартирных домов должны выбрать модель договорных отношений на коммунальные услуги до 1 мая текущего года.

Согласно тексту законопроекта, предельный срок заключения новых договоров перенесен на 5 месяцев от даты карантинных мер.

При этом действующие договоры продлены на 5-месячный срок.

Как сообщали Українськi Новини, Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина.

Также сообщалось, что субсидии во время карантина увеличат в среднем на 300 гривен.

Кроме того, мы писали о типах договоров на коммунальные услуги. Всего их два - индивидуальный договор. Он заключается отдельно с каждым совладельцем многоквартирного дома. И коллективный. Он заключается между исполнителем соответствующих услуг и лицом, уполномоченным на это совладельцами многоквартирного дома.