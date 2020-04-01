9% украинцев никак не ограничили выход из дома в разгар карантина, — опрос

9% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не ограничили выход из дома во время карантина, который могут продлить до середины мая.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Согласно опросу, каждый десятый не придерживается карантина.

56% отметили, что ограничили выход из дома во время карантина, 35% — частично ограничили.

Чаще о полном самоограничении сообщали жители центра Украины, женщины и представители старшей возрастной группы.

О высоком уровне ограничений выхода из дома сообщали жители городов, также женщины и люди старшего возраста.

Несмотря на карантин, 18% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 31% — один раз в день.

В то же время 43% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 7% — вообще стараются не выходить.

73% отметили, что главной причиной выхода на улицу является поход в магазин за продуктами.

Указано, что 28% выходят из-за необходимости работы, столько же — из-за похода в аптеку.

5-7% отметили, что выходят на улицу, чтобы прогуляться с детьми, ради занятий спортом, прогулок с домашними животными.

3-4% выходят для встречи с друзьями и знакомыми или для визита к врачу.

Среди опрошенных 52% заявили, что готовы оставаться дома, не выходя на улицу больше 5 дней, при условии введения запрета на выход из дома.

12% заявили, что могут побыть дома 4-5 дней, 20% — 2-3 дня, 10% — не более одного дня.

Опрос проводился 25-30 марта методом личного интервью среди 2000 совершеннолетних респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 4%.

Как сообщали Українськi Новини, 60% опрошенных украинцев смогут прожить на свои сбережения не больше месяца.

Тем временем, 41% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" не считают короновирус для себя реальной угрозой.

А 19% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не имеет защитных масок.