Меньше половины украинцев обеспечены защитными средствами от коронавируса

Реальной угрозой коронавирус считают чуть больше половины украинцев, а 19% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не имеет защитных масок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Также 42% отметили, что имеют маски в достаточном количестве, 39% - имеют, но недостаточно. 57% опрошенных заявили, что имеют дома дезинфицирующие средства в достаточном количестве, 29% - имеют, но недостаточно, 14% - не имеют. Защитные перчатки в достаточном количестве имеют 40% респондентов, в недостаточном - 23%, не имеют вообще - 37%. Чаще защитные и дезинфицирующие средства используют жители западных и центральных регионов, горожане, женщины и молодые респонденты. Те, которые имеют в достаточном количестве, пользуются ими чаще. Три четверти опрошенных волнуются из-за того, что кто-то из их близких заболеет коронавирусом. 58% о своем собственном здоровье волнуются меньше, а 42% - не беспокоятся. Опрос проводился 25-30 марта методом личного интервью среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 4%. Как сообщали Українськi Новини, 60% опрошенных "Рейтингом" считают, что при прекращении получения доходов их сбережений хватит меньше, чем на месяц. А тем временем, Аваков анонсировал ужесточение мер ограничений связанных с предупреждением распространения коронавируса.