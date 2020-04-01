9% українців ніяк не обмежили вихід з дому в розпал карантину, — опитування

9% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не обмежили вихід з будинку під час карантину, який можуть продовжити до середини травня. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. Згідно з опитуванням, кожен десятий не дотримується карантину. 56% зазначили, що обмежили вихід з будинку під час карантину, 35% — частково обмежили. Частіше про повну самообмеження повідомляли мешканці центру України, жінки і представники старшої вікової групи. Про високий рівень обмежень виходу з дому повідомляли жителі міст, також жінки і люди старшого віку. Незважаючи на карантин, 18% опитаних зазначили, що виходять з дому кілька разів на день, 31% — один раз на день. В той же час 43% заявили, що виходять тільки раз у кілька днів, 7% — взагалі намагаються не виходити. 73% зазначили, що головною причиною виходу на вулицю є похід в магазин за продуктами. Зазначено, що 28% виходять через необхідність роботи, стільки ж — через похід в аптеку. 5-7% зазначили, що виходять на вулицю, щоб прогулятися з дітьми, заради занять спортом, прогулянок з домашніми тваринами. 3-4% виходять для зустрічі з друзями та знайомими або для візиту до лікаря. Серед опитаних 52% заявили, що готові залишатися вдома, не виходячи на вулицю більше 5 днів, за умови введення заборони на вихід з будинку. 12% заявили, що можуть побути вдома 4-5 днів, 20% — 2-3 дні, 10% — не більше одного дня. Опитування проводилося 25-30 березня методом особистого інтерв'ю серед 2000 повнолітніх респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 4%. Як повідомляли Українські Новини, 60% опитаних українців зможуть прожити на свої заощадження не більше місяця. Тим часом, 41% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг" не вважають короновірус для себе реальною загрозою. А 19% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не має захисних масок.