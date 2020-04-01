9% українців ніяк не обмежили вихід з дому в розпал карантину, — опитування

9% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не обмежили вихід з будинку під час карантину, який можуть продовжити до середини травня.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Згідно з опитуванням, кожен десятий не дотримується карантину.

56% зазначили, що обмежили вихід з будинку під час карантину, 35% — частково обмежили.

Частіше про повну самообмеження повідомляли мешканці центру України, жінки і представники старшої вікової групи.

Про високий рівень обмежень виходу з дому повідомляли жителі міст, також жінки і люди старшого віку.

Незважаючи на карантин, 18% опитаних зазначили, що виходять з дому кілька разів на день, 31% — один раз на день.

В той же час 43% заявили, що виходять тільки раз у кілька днів, 7% — взагалі намагаються не виходити.

73% зазначили, що головною причиною виходу на вулицю є похід в магазин за продуктами.

Зазначено, що 28% виходять через необхідність роботи, стільки ж — через похід в аптеку.

5-7% зазначили, що виходять на вулицю, щоб прогулятися з дітьми, заради занять спортом, прогулянок з домашніми тваринами.

3-4% виходять для зустрічі з друзями та знайомими або для візиту до лікаря.

Серед опитаних 52% заявили, що готові залишатися вдома, не виходячи на вулицю більше 5 днів, за умови введення заборони на вихід з будинку.

12% заявили, що можуть побути вдома 4-5 днів, 20% — 2-3 дні, 10% — не більше одного дня.

Опитування проводилося 25-30 березня методом особистого інтерв'ю серед 2000 повнолітніх респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 4%.

Як повідомляли Українські Новини, 60% опитаних українців зможуть прожити на свої заощадження не більше місяця.

Тим часом, 41% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг" не вважають короновірус для себе реальною загрозою.

А 19% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не має захисних масок.