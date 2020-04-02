Пенсии повысят уже в апреле: кому доплатят "коронавирусную" тысячу и проиндексирую выплаты

В то время, раньше сообщалось, что пенсии весной повысят трижды, Кабинет Министров принял постановление, которым определяется механизм проведения перерасчета пенсий, установление ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров старше 80-летнего возраста и выплаты единовременной денежной помощи в сумме 1000 грн.

Как сообщает Пенсионный курьер, соответствующее решение было принято 1 апреля, на заседании Кабинета Министров Украины.

Сообащется, что данное постановление о "Вопросах повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году", в частности, предусматривает:

индексацию пенсий на 11% с 1 мая 2020 года;

ежемесячную выплату в размере 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 гривен. При этом устанавливается, что для указанных пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 грн. Выплата пенсий этой категории граждан начнется не позднее апреля текущего года;

установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2100 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Кроме того, в апреле будет осуществлена ​​единовременная выплата денежной помощи в сумме 1000 гривен отдельным категориям населения. В частности:

пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривен на 1 апреля 2020;

получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, одновременно с этим помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью");

получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату.

Министр социальной политики Марина Лазебная прогнозирует выплату разовой помощи в 1 тыс. гривен пенсионерам с 14 апреля при внесении изменений в госбюджет.

Выплата пенсий, компенсаций, денежной помощи будет проводиться в установленном порядке из-за уполномоченных банков или доставлена домой почтальоном "Укрпочта".

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда. На эти цели предполагается выделить 20 млрд гривен.

Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи, а заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.